Adulto Mayor Pierde el Conocimiento y Choca Contra Árbol en Torreón

Un hombre de la tercera edad de 63 años, identificado como Genaro, resultó lesionado la mañana de este jueves 23 de abril luego de perder el conocimiento mientras conducía, lo que provocó que subiera al camellón y se impactara contra un árbol en Torreón.

El accidente ocurrió en la antigua carretera a San Pedro, a la altura del aeropuerto. De acuerdo con los primeros reportes, Genaro sufrió una descompensación de salud mientras tomaba una curva, lo que hizo que perdiera el control del vehículo.

Hombre Choca Contra Árbol Luego de Perder el Conocimiento en Torreón.

Tras el impacto, el árbol fue derribado y el conductor quedó inconsciente dentro de la unidad. Al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja y elementos de Tránsito y Vialidad. También se sumaron a las labores de auxilio algunos trabajadores que se encontraban en la zona, quienes brindaron apoyo.

El adulto mayor fue atendido en el sitio y posteriormente trasladado a un hospital de la localidad para su valoración médica.

Hombre sufre ataque epiléptico y sufre accidente vial en Torreón

Una situación similar ocurrió el 3 de octubre del 2025 cuando un conductor perdió el control de su vehículo debido a un ataque epiléptico en el periférico de la ciudad de Torreón.

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Federico "N" conducía su vehículo en dirección de Gómez Palacio a Torreón cuando comenzó a sufrir un ataque epiléptico. De acuerdo con los peritajes, la unidad impactó por alcance a otro automóvil y posteriormente, cruzó a los carriles laterales hasta detenerse en un área de terracería.

Elementos de la Policía del Estado llegaron al lugar del accidente y solicitaron la presencia de una ambulancia quienes atendieron al joven debido a su desorientación después de sufrir el ataque epiléptico.

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