Activan "Operativo Mochila" por Amenaza de Tiroteo en Secundaria de Gómez Palacio

La mañana de este jueves se realizó el "operativo mochila" a la entrada del turno matutino en la escuela Secundaria Técnica Número 26, ubicada en la ciudad de Gómez Palacio, Durango.

Lo anterior, luego de que en redes sociales se publicara una amenaza de tiroteo para este jueves 23 de abril. Corporaciones de seguridad brindaron apoyo a las autoridades escolares en la revisión de mochilas al ingreso de los alumnos, sin que se reportara ningún incidente.

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El director del plantel, Leopoldo Aldaba, informó que la asistencia fue menor a la habitual, sin embargo, aclaró que no se registraran faltas, ya que se respeta la decisión de los padres de familia ante la amenaza.

Activan protocolos de seguridad por amenaza de tiroteo en Saltillo

Una amenaza de tiroteo generó movilización policiaca la mañana del 22 de abril en la secundaria Eulalio Gutiérrez, ubicada en la colonia Bonanza, en Saltillo. El aviso surgió tras un mensaje encontrado en uno de los baños del plantel y difundido por un padre de familia en redes sociales, lo que permitió la activación inmediata de los protocolos de seguridad.

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Autoridades municipales, con apoyo de un binomio canino, implementaron un operativo de revisión al ingreso de los alumnos, además de recorridos de vigilancia en la zona. Durante la inspección no se detectaron objetos de riesgo y las actividades escolares se desarrollaron con normalidad.

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