Hallan Arma de Postas en Mochila Después de Amenaza de Tiroteo en Escuela de Piedras Negras

El hallazgo de un arma de postas en poder de un alumno del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS) #34, en Piedras Negras, movilizó a los cuerpos de seguridad, quienes activaron los protocolos.

Docentes del CBTIS #34 detectaron a un alumno en posesión de un arma de postas y un cuchillo cuando intentaba ingresar al plantel durante la mañana de este jueves 23 de abril.

De acuerdo con los primeros reportes, durante una revisión de rutina en el acceso principal, el personal escolar identificó el arma de postas y el cuchillo entre las pertenencias del estudiante, lo que derivó en la activación inmediata de los protocolos de seguridad establecidos. Tras el hallazgo, las autoridades educativas resguardaron la situación y notificaron a las instancias correspondientes para dar seguimiento al caso, garantizando en todo momento la integridad de los más de mil 600 alumnos.

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Autoridades de la Fiscalía del Estado de Coahuila (FGEC) tomaron conocimiento de los hechos, donde afortunadamente no pasó a mayores. La versión que trasciende es que el menor, junto a su familia, días antes había acudido a un rancho, por lo que portaba dichas armas.

Padres de familia de diversos planteles educativos han manifestado su respaldo al llamado “Operativo Mochila”, una medida implementada en escuelas con el objetivo de reforzar la seguridad de los estudiantes. La estrategia consiste en la revisión aleatoria de mochilas dentro de las instituciones, con el fin de prevenir el ingreso de objetos peligrosos como armas o sustancias prohibidas.

Cabe señalar a que a través de redes sociales se difundieran dos imágenes de dos supuestos mensajes localizados en uno de los baños del plantel.

Realizan operativo mochila tras amenaza de tiroteo en secundaria de Gómez Palacio

Este jueves 23 de abril se realizó un operativo de revisión de mochilas a la entrada del turno matutino en la escuela Secundaria Técnica Número 26, ubicada en Gómez Palacio, Durango.

Lo anterior, luego de que en redes sociales se publicara una amenaza de tiroteo programada para este jueves 23 de abril. Corporaciones de seguridad apoyaron a las autoridades escolares en la revisión de mochilas al ingreso de los alumnos, sin que se reportara ningún incidente.

El director del plantel, Leopoldo Aldaba, informó que la asistencia fue menor a la habitual, sin embargo, aclaró que no se registraron faltas, ya que se respeta la decisión de los padres de familia ante la amenaza. Los alumnos que si acudieron, tuvieron sus clases con normalidad.

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