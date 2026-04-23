Mujer de 72 Años es Arrollada por Camioneta en el Centro de Saltillo

Una mujer de 72 años, identificada como Paulina "N", fue arrollada por una camioneta en el cruce de las calles Purcell y Ramón Corona, en el centro de la ciudad de Saltillo, Coahuila.

De acuerdo con información proporcionada por elementos de tránsito, la conductora, Alejandra "N", de 30 años, circulaba distraída por la calle Purcell cuando impactó a la mujer de la tercera edad, que en ese momento intentaba cruzar la calle. A consecuencia del golpe, la víctima cayó sobre la banqueta.

Paramédicos de la Cruz Roja llegaron al lugar y le brindaron atención médica. Aún que la mujer no presentó lesiones graves, fue valorada por su edad. La conductora, por su parte, fue detenida por las autoridades para determinar su responsabilidad en los hechos.

Motociclista resulta lesionado tras ser atropellado en avenida Juárez de Torreón

La mañana del 7 de abril, un hombre a bordo de una motocicleta fue atropellado sobre la avenida Juárez, en el centro de Torreón. El motociclista, identificado como Anastasio, de aproximadamente 30 años, circulaba por dicha avenida cuando, al llegar a la intersección con la calle Mariano López Ortíz, fue impactado por una camioneta.

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Tras la caída, el hombre sufrió una lesión en la pierna, aunque afortunadamente no requirió traslado a un hospital. Se informó que el motociclista portaba casco de seguridad. Ambos conductores aseguraron tener la luz verde, por lo que fue el Ministerio Público quien determinó la responsabilidad del accidente.

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