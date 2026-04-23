Policía es Atacado con Arma Blanca en Colonia Lázaro Cárdenas en Piedras Negras

Un elemento de Seguridad Pública de Piedras Negras, identificado como Jorge, fue atacado con un arma blanca después de responder a un llamado de violencia familiar en la colonia Lázaro Cárdenas.

Detienen a Sujeto por Atacar a Policía con Arma Blanca en Piedras Negras

El agresor identificado como Ricardo "N", fue detenido en el lugar de los hechos y enfrenta cargos por lesiones contra un elemento de seguridad.

El delegado de la Fiscalía, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, informó que el estado de salud del oficial es estable y que en las próximas horas, se definirá la situación legal del detenido, quien podría ser presentado ante un juez de control.

Hombre ataca a policías con cuchillo en colonia Centro en Gómez Palacio

El 20 de febrero, elementos de Seguridad Pública atendieron un reporte en la colonia Centro de Gómez Palacio, donde una mujer denunció haber sido acosada y amenazada por un hombre. Al llegar al lugar, los agentes ubicaron al responsable, quien intentó resguardarse en su domicilio para evitar ser detenido.

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Durante la intervención, el sujeto atacó a los oficiales con un cuchillo, causando lesiones a dos de ellos en distintas partes del cuerpo. Luego de ser controlado, fue detenido y puesto a disposición de la Fiscalía Regional Laguna, donde se inició un proceso en su contra por acoso, agresión a la autoridad y lesiones.

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