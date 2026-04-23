Muere Hombre tras Choque Frontal Contra Tráiler en Carretera Monterrey-Saltillo

Un hombre de 36 años perdió la vida en un aparatoso accidente registrado durante la madrugada de este jueves 23 de abril sobre la carretera Monterrey-Saltillo, lo que generó una fuerte movilización de cuerpos de emergencia y autoridades en la zona.

De acuerdo con las primeras investigaciones realizadas por Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado (FGE), la víctima, identificada como Mario, circulaba a bordo de un automóvil en sentido contrario. Fue a la altura del carril de Monterrey hacia Saltillo donde se produjo el impacto frontal contra un tráiler.

Hombre Muere al Chocar de Frente Contra Tráiler en Carretera Monterrey-Saltillo.

Hasta el momento, se desconocen las causas por las que el hombre conducía en sentido opuesto; sin embargo, no se descarta que pudiera haber estado bajo los efectos del alcohol. Las autoridades indicaron que será la necropsia de ley la que determine con precisión si el conductor se encontraba en estado inconveniente al momento del accidente.

El percance ocasionó importantes afectaciones a la circulación vehicular durante aproximadamente tres horas, desde las 2:40 hasta las 5:30 de la mañana, mientras se realizaban las labores de peritaje y el retiro de las unidades involucradas.

Muere adulto mayor luego ser atropellado en el centro de Torreón

El 17 de abril, un hombre de 80 años perdió la vida luego de ser atropellado cuando intentaba cruzar el bulevar Independencia, a la altura de la calle Rayón, en el centro de Torreón. El adulto mayor fue localizado sobre el pavimento con múltiples lesiones, tras haber sido impactado por un vehículo que circulaba por la zona.

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De acuerdo con los reportes, el conductor no logró detenerse a tiempo, debido al exceso de velocidad, lo que provocó que la víctima fuera proyectada varios metros. El chofer permaneció en el lugar y fue detenido por su probable responsabilidad, mientras que paramédicos trasladaron al lesionado a un hospital, donde posteriormente se confirmó su fallecimiento debido a la gravedad de las heridas.

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