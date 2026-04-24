Activan Protocolo de Seguridad en Secundaria de Torreón por Mensaje de Amenaza

La escuela secundaria técnica del estado "Profr. Eliseo Mendoza Berrueto" activó sus protocolos oficiales de seguridad en coordinación con las autoridades, luego de detectar un mensaje de amenaza dentro del plantel.

A través de un comunicado dirigido a padres de familia, fechado el 23 de abril, la dirección del plantel informó que las clases se desarrollaron con normalidad, pero se reforzaron las medidas de prevención.

Escuela de Torreón Activa Medidas de Seguridad Tras Mensaje de Amenaza

Entre las acciones implementadas destacan la presencia de elementos de Seguridad Pública en las inmediaciones de la escuela, así como la aplicación del protocolo "Mochila segura" al ingreso de los alumnos.

Además, la institución pidió a los tutores hablar con sus hijos sobre las consecuencias legales y administrativas de realizar bromas o pintas con mensajes de amenaza.

Implementan Operativo Mochila en Secundaria de Gómez Palacio Tras Amenaza

La mañana del 23 de abril se implementó un operativo de revisión de mochilas en la Secundaria Técnica Número 26, en Gómez Palacio, como medida preventiva tras la difusión en redes sociales de una supuesta amenaza de tiroteo. Elementos de seguridad apoyaron al personal del plantel durante el ingreso del turno matutino.

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De acuerdo con la dirección, la asistencia fue menor a la habitual debido a la preocupación de algunos padres de familia, aunque se informó que no se contabilizaron faltas. Las autoridades señalaron que no se detectaron situaciones de riesgo durante la jornada y las actividades escolares continuaron con normalidad.

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