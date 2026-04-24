Profepa Investiga Hallazgo de Dos Pumas Muertos en Ejido Nuevo Graseros en Lerdo

Luego de la denuncia del hallazgo de pumas muertos en el ejido Nuevo Graseros en Lerdo, Durango. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) notificó que ya se cuenta con un acta de investigación ante este caso.

La dependencia confirmó que se trata de dos pumas jóvenes. Al parecer una hembra y un macho, hasta el momento continúan con la indagatorias de los hechos.

Cabe destacar que estos ejemplares se encuentran en un área natural protegida y cualquier hecho que afecte la flora y fauna de este sitio es un delito federal que se castiga con cárcel y multas.

¿Qué se sabe del caso?

Habitantes del ejido Nuevo Graseros denunciaron la muerte de dos ejemplares de puma en ranchos aledaños al Cañón de Fernández. Los cuerpos de los animales fueron localizados en caminos de terracería.

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Los habitantes señalan que durante esta temporada es común que los pumas bajen del Cañón de Fernández en búsqueda de agua y comida.A pesar de ser animales depredadores, los habitantes del ejido consideran que matarlos no es la solución por lo que pidieron la intervención de la Profepa.

El puma es reconocido como una especie que requiere de protección y conservación en el estado. El municipio de Lerdo forma parte de área protegidas como el Cañón de Fernández, que es uno de los principales refugios de esta fauna silvestre.

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