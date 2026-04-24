Camión de la Ruta Torreón-Matamoros se Queda Sin Frenos y Choca Contra Hotel; Hay 15 Lesionados

Un transporte público de la línea Torreón-Matamoros chocó contra una luminaria al intentar esquinar a un motociclista; tras el impacto, continúo su marcha y chocó contra la fachada de un hotel.

El accidente ocurrió alrededor de las 9:35 hora sobre la carretera Torreón-Matamoros, a la altura del fraccionamiento Portal del Sol. Reportes preliminares indican que la unidad se quedó sin frenos, dejando como saldo, 15 personas lesionadas, incluido el conductor.

Camión de Ruta se Queda sin Frenos y Choca Contra Hotel en Carretera Torreón-Matamoros.

Tras la falla mecánica, el chófer perdió el control y fue proyectado fuera del autobús, impactando contra la puerta delantera. Sin conductor al volante y con los pasajeros a bordo, el camión avanzó sin control cerca de 30 metros hasta estrellarse contra el muro del hotel, que resultó con daños considerables.

Paramédicos de la Cruz Roja se movilizaron al lugar y atendieron a los lesionados. Los pasajeros y el chófer fueron trasladados a hospitales de la localidad para su valoración médica.

Choque entre tren y camión deja dos muertos y 15 lesionados en Saltillo

Un accidente entre un camión de transporte de personal y un tren dejó como saldo dos personas sin vida y 15 lesionados en Saltillo. El percance ocurrió durante la madrugada del 9 de abril en el cruce ferroviario del bulevar Nazario Ortiz Garza.

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De acuerdo con los reportes, el operador del camión intentó cruzar las vías sin lograrlo, por lo que el tren lo golpeó de costado y provocó que la unidad volcara. En el lugar falleció uno de los trabajadores, mientras que varios pasajeros resultaron heridos, algunos de gravedad; posteriormente, otra persona perdió la vida en el hospital.

Al sitio acudieron corporaciones de emergencia que brindaron atención a los lesionados y los trasladaron a distintos hospitales. Autoridades estatales realizaron las diligencias correspondientes y detuvieron al conductor del camión para deslindar responsabilidades.

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