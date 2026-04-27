Muere Hombre tras Riña Durante Baile en Ejido de Viesca

Un baile en el ejido La Gilita, en el municipio de Viesca, fue cancelado la noche del sábado 25 de abril, alrededor de las 23:30 horas, luego de que una pelea entre asistentes dejara a un hombre sin vida.

Durante el altercado, un joven presuntamente sacó un arma de fuego y disparó contra otra persona, quien quedó gravemente herida y falleció minutos después en el lugar. La víctima fue identificada como Jared "N".

Elementos de distintas corporaciones de seguridad se trasladaron al sitio para acordonar la zona e iniciar las diligencias correspondientes. La Fiscalía General del Estado ya abrió una investigación para esclarecer el homicidio y dar con el paradero del presunto responsable.

Muere hombre luego de ser apuñalado durante una riña en Saltillo

El 10 de abril, un hombre, identificado como Andrés "N", perdió la vida luego de permanecer varios días hospitalizado tras haber sido apuñalado durante una riña registrada en la colonia Satélite Sur. De acuerdo con las indagatorias, la víctima acudió al domicilio de un hombre, donde una discusión se tornó violenta y terminó en una agresión con arma blanca.

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Durante el altercado, el padre de este último intervino y atacó a Andrés "N", causándole heridas de gravedad. Paramédicos lo trasladaron a un hospital, donde fue sometido a diversas cirugías, pero finalmente falleció. El presunto responsable fue detenido y puesto a disposición de las autoridades.

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