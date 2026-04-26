Mueren Dos Personas Ahogadas Mientras Practicaban Kayak en Coahuila

Doble tragedia se registró en la presa de la Amistad, en Ciudad Acuña, Coahuila, luego de que dos personas lamentablemente murieran ahogadas mientras practicaban kayak.

Los hechos se registraron al mediodía de este domingo 26 de abril, cuando dos participantes sufrieron un accidente. Testigos y otros competidores trataron de salvarlos, pero fue en vano.

De inmediato se dio aviso a las autoridades policiacas y cuerpos de rescate, quienes arribaron al lugar. Se desconoce si se contaba con personal especializado en rescate al momento de realizarse la actividad deportiva, hecho que será investigado por las autoridades de la Fiscalía de la Delegación Norte II. Hasta el momento, no se han dado a conocer mayores detalles.

Hombre cae a acequia en Nava, Coahuila

Un hombre fue reportado en estado grave luego de haber caído a una acequia en Nava, Coahuila, lo que movilizó a cuerpos de emergencia que acudieron para brindarle auxilio y trasladarlo a una clínica del IMSS para su atención inmediata.

Noticia relacionada: Hombre Cae a Acequia tras Presuntamente Sufrir una Epilepsia en Nava; Se Reporta Grave

De acuerdo con los primeros reportes, el afectado habría sufrido una crisis relacionada con un padecimiento de epilepsia, lo que provocó su caída. Tras ser estabilizado, fue trasladado a la Clínica 11 del IMSS en Piedras Negras, donde su estado de salud se mantiene como delicado.

Historias recomendadas: