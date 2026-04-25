Muere Mujer al Sufrir Descarga Eléctrica en su Casa en Coahuila

Una descarga eléctrica doméstica terminó en tragedia para una joven de 21 años, quien falleció este viernes tras permanecer hospitalizada en estado crítico.

Los hechos se originaron el pasado 22 de abril en un domicilio del ejido San Vicente, en el municipio de Jiménez. La víctima, identificada como Damaris, sufrió una descarga al manipular el cable de una lavadora mientras tenía las manos mojadas.

Según el testimonio de su madre, Rosalía, la joven presentó dolor intenso y entumecimiento tras el incidente, por lo que fue trasladada por sus propios medios al Hospital General de Acuña, donde permaneció internada durante el resto del día.

Ante la gravedad de su estado y la necesidad de atención especializada, durante la madrugada del 24 de abril fue referida al Hospital General Dr. Salvador Chavarría, en Piedras Negras, al no contar el nosocomio de Acuña con área de terapia intensiva disponible.

Personal médico informó que la paciente ingresó con complicaciones derivadas de la descarga eléctrica, incluyendo episodios convulsivos, por lo que fue atendida en terapia intensiva. Sin embargo, las autoridades confirmaron su fallecimiento.

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) acudieron al hospital, donde localizaron el cuerpo sin vida de la joven en el área de cuidados intensivos. A simple vista, no presentaba huellas de violencia.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para la necropsia de ley, mientras que las autoridades determinaron que no existe delito que perseguir, al tratarse de un accidente doméstico.

Muere trabajador al sufrir descarga eléctrica en Torreón

El pasado 28 de enero, un trabajador de la construcción falleció luego de sufrir una descarga eléctrica mientras realizaba labores en el techo de una casa en la colonia Ampliación Zaragoza Sur, en Torreón.

Noticia relacionada: Muere Albañil Electrocutado Mientras Trabajaba en el Techo de Casa en Torreón

Tras el accidente, sus compañeros intentaron trasladarlo de urgencia a un hospital en un vehículo particular; sin embargo, en el trayecto paramédicos confirmaron que ya no contaba con signos vitales. Autoridades acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y realizar el levantamiento del cuerpo conforme a los protocolos.

Historias recomendadas: