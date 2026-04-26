Hombre Muere tras Quedar Atrapado Entre Dos Vehículos en Torreón

La mañana de este domingo 26 de abril, un hombre murió en la colonia Loma Real III, en Torreón, luego de quedar atrapado entre dos vehículos mientras realizaba trabajos de mecánica en su automóvil.

El occiso fue identificado como Mario, de 58 años. Los hechos ocurrieron cuando el vehículo se le vino encima, provocando que quedara atrapado contra la unidad de un vecino.

El hombre quedó inconsciente sobre el suelo mientras le realizaban maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP). Al lugar arribó un agente investigador del Ministerio Público, y el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para la necropsia de ley.

Mueren hombre y mujer tras percance vial en carretera Antigua a Monclova

Dos jóvenes murieron la noche del 13 de abril tras sufrir un accidente mientras viajaban en motocicleta sobre la carretera Antigua a Monclova, en el municipio de Ramos Arizpe. El percance ocurrió a la altura de la comunidad Cañada Ancha, donde cuerpos de emergencia localizaron a las víctimas junto a la unidad siniestrada.

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Las personas fueron identificadas como Antonio, de 22 años, y Guadalupe, de 23, quienes presentaron lesiones graves. De acuerdo con los reportes, el accidente habría sido provocado por otro vehículo cuyo conductor no fue localizado.

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