Sujeto Muere Intentando Lanzar Objeto Explosivo en Gómez Palacio

Un hombre perdió la vida este domingo 26 de abril en la colonia Palo Blanco, en Gómez Palacio, Durango, luego de que un artefacto explosivo artesanal detonara de forma accidental.

La víctima, cuya identidad aún no ha sido confirmada, viajaba como pasajero en una motocicleta cuando se detuvo cerca de una quinta, fue en ese momento cuando el hombre sacó el explosivo casero de una pequeña bolsa que portaba, pero al intentar lanzarlo, el dispositivo estalló en sus manos, causándole la muerte al instante.

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El occiso es descrito como una persona de piel morena clara, cabello corto y negro, con varios tatuajes en el cuerpo. Al momento del incidente vestía una chamarra negra, pantalón de mezclilla azul y tenis del mismo color.

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer los hechos e identificar a la víctima.

Disminuye percepción de inseguridad en Gómez Palacio

A pesar de las diversas situaciones de violencia que se han registrado en Gómez Palacio, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la percepción de inseguridad disminuyó de 54.2% a 50.6%.

El sindicato del ayuntamiento, Juan González, mencionó que entre los factores que han contribuido a esta disminución, son decisiones como el incremento salarial a los policías, la mejora en sus prestaciones, la ampliación del seguro de vida, la entrega de patrullas, así como la participación impartida por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

El funcionario detalló que esto es el resultado de una estrategia con coordinación de las tres órdenes de gobierno, así como de la colaboración de la iniciativa privada y la sociedad civil.

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