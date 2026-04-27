Muere Hombre tras Chocar y Volcar en Carretera Saltillo-Torreón

La tarde de este lunes 27 de abril, un hombre de 56 años murió luego de un accidente vehicular registrado en la carretera Saltillo–Torreón, a la altura del kilómetro 24. En el percance participaron dos unidades: un automóvil conducido por Miguel, de 29 años, y una camioneta manejada por Sergio, de 56.

De acuerdo con los primeros reportes, el automóvil impactó por la parte trasera a la camioneta, lo que provocó que ambos vehículos salieran de la carpeta asfáltica. Tras el golpe, la camioneta terminó volcada, causando la muerte del conductor en el lugar debido a la gravedad de las lesiones.

Elementos de emergencia y corporaciones de seguridad acudieron al sitio para atender la situación y asegurar el área. En tanto, el conductor del automóvil fue puesto a disposición de las autoridades competentes, quienes iniciaron las investigaciones para deslindar responsabilidades.

Choque frontal deja un hombre sin vida en carretera Monterrey-Saltillo

El 23 de abril, un hombre de 36 años perdió la vida durante la madrugada del 23 de abril, luego de protagonizar un accidente en la carretera Monterrey-Saltillo. El percance ocurrió cuando el conductor circulaba en sentido contrario y terminó impactándose de frente contra un tráiler.

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Tras el choque, autoridades y cuerpos de emergencia acudieron al lugar, donde confirmaron el fallecimiento del automovilista. La circulación en la zona se vio afectada por varias horas mientras se realizaban las labores correspondientes.

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