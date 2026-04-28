Hombre es Encontrado Muerto en su Casa en Saltillo; Investigan Posible Broncoaspiración

Un hombre de 35 años murió durante la tarde del lunes 27 de abril en la ciudad de Saltillo. Los hechos ocurrieron cerca de las 14:00 horas, luego de que sus familiares llegaran a su domicilio y lo encontraron sin signos vitales.

FGE Investiga Muerte de Hombre Encontrado Sin Vida en Casa de Saltillo.

Al lugar acudieron elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) y paramédicos, quienes tomaron conocimiento de los hechos y confirmaron la ausencia de signos vitales en el cuerpo del hombre.

Minutos después, personal del Servicio Médico Forense (SEMEFO) realizó el levantamiento del cuerpo para su traslado y la práctica de la necropsia de ley. De manera preliminar, se indicó que la causa del fallecimiento podría estar relacionada con una broncoaspiración.

Localizan a hombre muerto al interior de casa en Gómez Palacio

El cuerpo de un hombre sin vida fue localizado la noche del 15 de abril al interior de una vivienda en la colonia Miravalle, en Gómez Palacio. El hallazgo ocurrió en una casa de la calle Tulipanes.

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Elementos de emergencia y personal de Servicios Periciales arribaron al lugar confirmaron que el cuerpo se encontraba en estado de descomposición. Posteriormente, se realizó el levantamiento y traslado al Servicio Médico Forense, donde se llevaron a cabo las diligencias correspondientes para determinar las causas del fallecimiento.

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