Apuñalan en el Pecho a Joven en Coahuila; Lo Reportan Grave

Un hombre resultó gravemente herido luego de ser atacado con un arma blanca durante la madrugada de este martes 28 de abril en la colonia Croc Sector Dos en Piedras Negras.

Los hechos ocurrieron en una casa ubicada sobre la calle Jesús García Corona, donde paramédicos de la Cruz Roja atendieron a José "N" de 27 años, quien tenía un cuchillo incrustado en el pecho.

Hombre es Apuñalado en Piedras Negras; Se Encuentra Grave

La víctima fue trasladado de inmediato al Hospital de Zona 11 del IMSS para recibir atención médica y que le retirara el arma. Los médicos informaron que su estado de salud es reservado.

Policía es apuñalado al atender reporte de violencia familiar en Piedras Negras

El pasado 23 de abril, un elemento de Seguridad Pública de Piedras Negras resultó herido tras ser atacado con un arma blanca, luego de acudir a un reporte de violencia familiar en la colonia Lázaro Cárdenas.

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El presunto responsable, identificado como Ricardo “N”, fue detenido en el lugar y quedó a disposición de las autoridades por el delito de lesiones contra el agente. De acuerdo con la Fiscalía, el estado de salud del policía fue reportado como estable.

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