Suspenden Clases en CBTIS 4 por Amenaza Directa de Tiroteo; Hallan Supuestos Cartuchos

El CBTIS 4 de la ciudad de Lerdo, Durango, suspendió clases este miércoles 29 de abril luego de que se detectara una amenaza de tiroteo en las instalaciones, además del hallazgo de presuntos artefactos relacionados con armas de fuego y un mensaje intimidatorio escrito en las mamparas de los baños.

La dirección informó que la suspensión también obedeció a una fumigación de emergencia por el aumento de mosquitos y la presencia de alacranes en diversas áreas. Autoridades de la Fiscalía, así como de la Policía Municipal y Estatal, ya levantaron la denuncia correspondiente y aseguraron los objetos encontrados para su análisis.

Las clases se reanudarán el jueves 30 de abril, conforme al calendario escolar oficial. Ante esta situación, el director hizo un llamado a los padres de familia a mantenerse atentos a sus hijos y a colaborar con el plantel, que atiende a más de dos mil quinientos alumnos en dos turnos.

El plantel ya había registrado amenazas de tiroteo previamente

Cabe señalar que el plantel ya había registrado anteriormente amenazas de tiroteo. El lunes 3 de marzo, las clases fueron suspendidas en el CBTIS 4 de Lerdo luego de que se detectara un mensaje con una amenaza de este tipo escrito en los baños del plantel. La suspensión se llevó a cabo como parte de los protocolos de seguridad para proteger a la comunidad estudiantil.

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Autoridades educativas informaron que se presentó una denuncia ante la Fiscalía y se solicitó el apoyo de corporaciones de seguridad. Además, se implementaron acciones preventivas como la revisión de mochilas, mientras se realizaban las investigaciones correspondientes.

Autoridades refuerzan seguridad en escuela de Torreón tras alerta por mensaje de amenaza

De igual forma el pasado 24 de abril la escuela secundaria técnica estatal “Profr. Eliseo Mendoza Berrueto” en Torreón activó sus protocolos de seguridad luego de detectar un mensaje de amenaza dentro del plantel.

Escuela de Torreón Activa Medidas de Seguridad tras Mensaje de Amenaza.

Aunque las clases continuaron con normalidad, se implementaron medidas preventivas como la presencia de elementos de Seguridad Pública y la aplicación del programa “Mochila segura” al ingreso de los alumnos. Asimismo, la institución exhortó a padres de familia a dialogar con sus hijos sobre las consecuencias de este tipo de acciones.

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