Clausuran Zoológico en Arteaga por Operar sin Permisos; Tenían Leones y Tigres

Un zoológico ubicado en la ciudad de Arteaga, fue clausurado por autoridades de la Fiscalía y de la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Coahuila, luego de darse a conocer que presuntamente operaba sin los permisos correspondientes.

Este lugar ya había sido reportado previamente por incumplir normas y carecer de autorizaciones oficiales para operar, en un espacio donde habitan lobos, águilas, leones y tigres, entre otras especies.

Además, se destacaron las deplorables condiciones en las que se encontraban los animales, mismas que afectaban su salud, por lo que ahora recibirán atención médica con el objetivo de lograr su recuperación.

Profepa Abre Investigación por Muerte de Pumas en Lerdo

Autoridades federales iniciaron una investigación tras el hallazgo de dos pumas sin vida en el ejido Nuevo Graseros, en Lerdo. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) confirmó que ya se levantó un acta para esclarecer los hechos.

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De acuerdo con la información, se trataba de dos pumas jóvenes. La dependencia indicó que el caso es relevante debido a que ocurrió en un área natural protegida, por lo que cualquier afectación a la fauna podría constituir un delito federal.

Profepa Abre Investigación por Muerte de Dos Pumas en Ejido Nuevo Graseros.

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