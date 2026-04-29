Activan Contingencia Ambiental por Incendio en Basurero en La Laguna; Desalojan a Habitantes

Este miércoles 29 de abril se activó el plan de contingencia ambiental luego del incendio que se registró en el basurero municipal de Francisco I. Madero que dejó una severa contaminación en el aire.

El incidente comenzó la madrugada de este martes y se ha prolongado hasta la tarde de este miércoles. De acuerdo con información proporcionada por la coordinadora de Protección Civil de la Región Laguna, Claudia González, al momento, llevaban un 40% del fuego controlado.

Debido a la contaminación que se generó en el ambiente, autoridades de Protección Civil exhortaron a habitantes del ejido Virginia a desalojar sus casas para evitar intoxicaciones.

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Además, se habilitó el auditorio municipal para resguardar a los habitantes que hayan decidido desalojar sus casa. Para las personas que se opusieron, autoridades recomendaron, mantener las ventanas y puertas abiertas, así como utilizar cubrebocas.

Elementos de la Cruz Roja realizan recorridos en la zona por si alguna alguna presentara complicaciones de salud.

Vehículo se incendia en carretera La Unión en Lerdo

Durante la noche de este martes 28 de abril, elementos del cuerpo de Bomberos atendieron el reporte de un vehículo incendiado sobre la carretera La Unión antes de la Cuesta de la Fortuna en Lerdo, Durango.

Al arribar los bomberos controlaron el incendio con 3 mil litros de agua, confirmando la pérdida total del vehículo, que se encontraba pasando Villa Guadalupe, rumbo a Nazareno. Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas.

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