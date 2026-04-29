Trabajador Termina con Clavo Incrustado en el Pecho tras Accidente en Saltillo

Un hombre resultó lesionado luego de que una pistola de clavos se accionara de manera accidental mientras la revisaba en un taller de herrería en la colonia Nueva Imagen en Saltillo.

El incidente ocurrió alrededor de las 6:30 horas, generado una movilización de cuerpos de emergencia. De acuerdo con familiares, Roberto Carlos "N" de 42 años, manipulaba una pistola de clavos industrial cuando el equipo se activó de forma imprevista, provocando que un clavo se incrustara en su pecho.

El hecho ocurrió en un inmueble ubicado sobre la calle San José de los Cerritos. Paramédicos de la Cruz Roja brindaron atención inmediata al lesionado y lo trasladaron a la clínica 2 del IMSS, donde fue reportado estable.

Autoridades municipales y estatales acudieron al lugar y después de descartar versiones iniciales sobre un ataque, confirmaron que se trató de un accidente laboral.

Empleado sufre lesión en la mano al atorarse en banda transportadora en Torreón

El 21 de abril, un hombre de 38 años sufrió una lesión en la mano izquierda luego de que esta quedara atrapada en una banda transportadora dentro de una empresa ubicada en la colonia El Roble, en Torreón.

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Compañeros de trabajo actuaron de inmediato para liberarlo y trasladarlo a recibir atención médica a la clínica 66 del IMSS. Posteriormente, elementos de Protección Civil acudieron al sitio para realizar una inspección en el área de maquinaria, sin localizar a más personas lesionadas.

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