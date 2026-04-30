Detectan Primer Caso de Gusano Barrenador de Ganado en Coahuila

El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) confirmó el primero caso de gusano barrenador de ganado (GBG) en Coahuila, al resultar positivo el diagnóstico de las muestras obtenidas por la CPA de un bovino hembra de aproximadamente tres años de edad en un predio del municipio de Castaños.

El Gobierno de Coahuila informó que se encuentran en el sitio cinco grupos operativos del SENASICA, la CPA, las Secretaría de Desarrollo Rural, Salud y Medio Ambiente del estado, especializados en la atención de dichos casos.

Estas autoridades en coordinación con las uniones ganaderas regionales y La Laguna, realizarán un barrido en un perímetro de 40 kilómetros a la redonda del lugar del caso, para la inspección, curación de heridas, baño y tratamiento preventivo con doramectina para los animales que se encuentren en la zona.

En los próximos días se sumarán 10 grupos más que cubrirán en total ocho municipios de la entidad con barridos críticos y de contención.



Así mismo, todas las movilizaciones de ganado con origen en las zonas perifocales del caso positivo en Castaños y Saltillo por el caso positivo en Concepción del Oro y la captura de mosca fértil de GBG en las trampas colocadas en los límites con Zacatecas, deberán realizarse previo tratamiento preventivo con Doramectina sobre los animales.

Detectan Caso de GBG en Castaños, Coahuila; Activan Operativo Sanitario

Se reitera la solicitud a la sociedad en general a reportar de forma oportuna cualquier caso sospechoso a través de la SDR, SENASICA, CPA y autoridades municipales a través de los siguientes números Whatsapp 55 3996 4462 o al teléfono 800 751 2100.

Caso de gusano barrenador ya había sido detectado previamente en Zacatecas

Previamente a que se detectara el caso en Coahuila, la detección de un caso activo de gusano barrenador del ganado en un bovino en el estado de Zacatecas, a 20 kilómetros de la frontera con el estado, así como la captura de ejemplares de la mosca transmisora en la zona limítrofe, había colocado a la entidad en alerta.

El gobierno informó que instalaron trampas en la colindancia entre Coahuila y Zacatecas, donde se detectar moscas de la especie Cochliomya hominivorax. Lo que hice inminente la entrada del insecto.

Se informó que instalaron 62 trampas de gusano barrenador del ganado para captura de mosca y confirmaron la presencia natural del insecto en el ambiente, así como la regulación de la movilización de ganado en zonas afectadas del país hacia Coahuila.

Intensifican medidas sanitarias en Piedras Negras por riesgo de GBG

Luego de la detección del caso positivo de gusano barrenador en el municipio de Castaños, el departamento de desarrollo urbano rural en Piedras Negras mantiene una estricta vigilancia para evitar la propagación de esta plaga que afecta al ganado.

Como parte de las acciones implementadas desde hace meses, autoridades han intensificado la entrega de trípticos informativos a los ganaderos de la región, donde se detallan los procedimientos adecuados para el manejo de heridas en los animales, así como la correcta recolección de muestras de larvas ante la sospecha de infestación.

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El director de desarrollo rural señaló que este caso enciende aún más las alertas tanto en Coahuila como en Texas, obligando a reforzar las medidas sanitarias y de control en la movilización del ganado.

Destacó que los productores deben extremar precauciones, desinfectar adecuadamente a los animales y verificar que no presenten heridas al momento de ser trasladados.

Aunque estos protocolos representan un gasto adicional para los ganadores, subrayó que el impacto económico es mucho mayor cuando se confirma un caso positivo, ya que puede implicar la pérdida total del animal infectado.

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