Adolescente Mata a Gato con Rifle de Postas en Gómez Palacio

La noche de este martes 28 de abril, un adolescente disparó con un arma de postas a un gato en la colonia Luis Donaldo Colosio en la ciudad de Gómez Palacio, Durango.

Fue a través de un reporte de detonaciones a las corporaciones de emergencia, que elementos de seguridad arribaron al lugar, donde encontraron a Tania "N" de 27 años, la cuál señaló una casa donde indicó que momentos antes un menor le disparó a su gato, dejándolo sin vida.

Menor de 14 Años Mata a Gato con Rifle de Postas en Gómez Palacio.

Cuando llegaron al domicilio señalado, estaba el padre del menor, Édgar "N", quien señaló que su hijo, identificado como Ángel de 13 años, estaba disparando a las palomas cuando presuntamente el gato se atravesó, ocasionando su muerte.

El padre entregó voluntariamente el rifle de postas que uso el menor ya que el adolescente ya no se encontraba en el lugar.

Autoridades aseguraron el rifle de postas, color café y tomaron datos del padre del menor para ponerlo a disposición del Ministerio Público en turno quien determinará la situación legal del mismo.

Suspenden a policías por atropellar a un perro en Piedras Negras

Autoridades municipales iniciaron una investigación interna luego de que se difundiera un caso en el que una patrulla presuntamente atropelló a un perro en Piedras Negras. Como parte de las acciones, los agentes involucrados fueron suspendidos de manera temporal.

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Tras el incidente, elementos de Seguridad Pública localizaron al animal y lo trasladaron a una clínica veterinaria, donde recibió atención médica especializada. El área de bienestar animal informó que el perro permanecía en recuperación bajo supervisión.

Finalmente, autoridades señalaron que, una vez concluida la investigación, se determinarán las sanciones correspondientes. Asimismo, se dio a conocer que el animal será puesto en adopción cuando se recupere.

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