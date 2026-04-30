Activan Operativo en Secundaria por Amenaza de Tiroteo en Torreón

Después de detectar una amenaza de tiroteo en la Escuela Secundaria Eva Sámano, ubicado en la colonia Moderna en Torreón, autoridades escolares en conjunto con corporaciones de seguridad pusieron en marcha los protocolos correspondientes.

La mañana de este jueves 30 de abril, se realizó un operativo de revisión mochila para descartar cualquier riesgo a la integridad de los estudiantes resultando en saldo blanco.

Autoridades de Seguridad Atienden Amenaza de Tiroteo en Secundaria de Torreón.

Personal del plantel mencionó que se debe encontrar una forma por parte de la Secretaría de Educación para contrarrestar este comportamiento en los alumnos que cada vez es más recurrente.

Por parte de las corporaciones de seguridad, estas amenazas no pueden ser ignoradas y se debe actuar conforme al protocolo tratando de no suspender las clases y afectar a los alumnos.

Despliegan seguridad en secundaria de Gómez Palacio por amenaza de tiroteo

Una presunta amenaza de tiroteo provocó la activación de protocolos de seguridad en la Escuela Secundaria José Vasconcelos, ubicada en la colonia Torremolinos, en Gómez Palacio. Elementos de los tres niveles de gobierno se movilizaron al plantel y realizaron un operativo.

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La presencia de las autoridades generó incertidumbre entre padres de familia, quienes acudieron al lugar para retirar a sus hijos. Las revisiones se extendieron por varias horas hasta descartar riesgos. De acuerdo con los primeros reportes, la alerta se originó luego de que un alumno reportó al 911 un mensaje con contenido relacionado con un posible tiroteo dentro de la institución.

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