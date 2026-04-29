Activan Operativo de Seguridad por Amenaza de Tiroteo en Escuela de Gómez Palacio

Una presunta amenaza de tiroteo, activó los protocolos de seguridad en la Escuela Secundaria José Vasconcelos, ubicada en la colonia Torremolinos, en Gómez Palacio. El operativo movilizó a elementos de los tres niveles de gobierno, quienes se desplegaron en el plantel mientras los alumnos permanecían en sus aulas, siguiendo las indicaciones del personal docente y administrativo.

Ante la presencia de las autoridades, padres de familia comenzaron a llegar a la escuela para recoger a sus hijos y retirarlos del lugar, lo que generó momentos de tensión e incertidumbre en el exterior del plantel. Las autoridades permanecieron en el sitio durante más de tres horas, realizando las investigaciones correspondientes y revisiones para descartar cualquier riesgo.

De acuerdo con los primeros informes, un alumno fue quien realizó la llamada al 911, tras encontrar un mensaje con una alerta de tiroteo dentro de la institución, lo que derivó en la inmediata activación de los protocolos de emergencia.

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Suspenden clases en CBTIS 4 por amenaza directa de tiroteo

El CBTIS 4 de Lerdo, Durango, suspendió clases el 29 de abril después de detectarse una amenaza de tiroteo, el hallazgo de presuntos artefactos relacionados con armas de fuego y un mensaje con amenazas en los baños. La suspensión también se debió a una fumigación de emergencia por la presencia de mosquitos y alacranes. La FGED y corporaciones de seguridad aseguraron los objetos para su análisis, y las clases se reanudarán el 30 de abril. El director pidió a los padres mantenerse atentos y colaborar con el plantel, que atiende a más de 2,500 alumnos.

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