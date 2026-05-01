Vinculan a Hombre que Intentó Introducir Cartuchos Exclusivos de las Fuerzas Armadas a Coahuila

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo una vinculación a proceso en contra de Aaron "N", por introducir de forma ilícita al país, cartuchos para armas de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas.

FGR Vincula a Hombre por Ingresar 47 Cartuchos Ilegales a Coahuila.

Personal de la Guardia Nacional lo detuvo al cruzar de Eagle Pass, Estados Unidos , hacia Piedras Negras, Coahuila, cuando el detector de metales emitió una alerta. En la revisión, las autoridades localizaron una caja con 47 cartuchos.

El juez de control dictó vinculación a proceso, prisión preventiva y tres meses de investigación complementaria. La Fiscalía recuerda que el imputado es considerado inocente hasta que exista una sentencia condenatoria.

Aseguran Más de 100 Armas en Cateo en Piedras Negras

Autoridades de los tres niveles de gobierno aseguraron más de un centenar de armas de fuego durante un cateo realizado en una vivienda de la colonia Bravo, en Piedras Negras. El operativo se llevó a cabo en un domicilio de la calle Centenario, donde participaron corporaciones estatales y federales, quienes localizaron el armamento oculto en el interior del inmueble.

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Las acciones se extendieron por varias horas y derivaron en el aseguramiento de armas largas y cortas, las cuales fueron puestas a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR). De manera preliminar, se indicó que el armamento podría estar relacionado con tráfico desde Estados Unidos y tendría como posible destino otros estados del país, por lo que las investigaciones continuaron para esclarecer su origen y distribución.

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