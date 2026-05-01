Detienen a Adolescente que Apuñaló en el Pecho a Hombre para Robarle su Bicicleta en Coahuila

Un adolescente identificado como José Miguel "N" de 17 años, fue detenido luego de ser señalado como el responsable de haber clavado un cuchillo en el pecho a José de 27 años, con la intención de robarle su bicicleta. Los hechos ocurrieron en la colonia Croc Sector Dos, en Piedras Negras.

Vinculan a Adolescente por Apuñalar en el Pecho a Hombre en Piedras Negras.

Una vez detenido y puesto a disposición de la autoridad, el juez le dictó vinculación a proceso por su presunta responsabilidad en los hechos. El adolescente permanecerá dos meses bajo esta medida, tiempo durante el cual el Ministerio Público Especializado en Adolescentes reunirá las pruebas necesarias para llevar el caso a juicio oral.

Se informó que la víctima se recupera favorablemente de las graves lesiones que pusieron en riesgo su vida.

¿Cómo ocurrieron los hechos?

Un hombre de 27 años resultó gravemente herido tras ser atacado con un arma blanca durante la madrugada del 28 de abril en la colonia Croc Sector Dos, en Piedras Negras. La agresión ocurrió al interior de un domicilio ubicado sobre la calle Jesús García Corona, donde fue localizado con un cuchillo incrustado en el pecho.

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Paramédicos de la Cruz Roja le brindaron atención en el lugar y posteriormente lo trasladaron a un hospital para que le retiraran el arma y recibiera atención especializada.

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