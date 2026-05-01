Cae Premio Mayor 2882 del Sorteo Superior de la Lotería Nacional en Durango

La noche de este viernes 1 de mayo del 2026 se llevó a cabo el Sorteo Superior número 2882 de la Lotería Nacional, edición conmemorativa por el Día Internacional del Trabajo.

Resultado Premio Mayor Sorteo Superior 2882 de la Lotería Nacional de Hoy 1 de Mayo 2026.

En punto de las 20:00 horas dio inicio este tradicional sorteo, el cual ofreció un premio mayor garantizado de 17 millones de pesos, dividido en dos series. El número ganador fue el 13274; la serie 1 fue remitida para su venta a la Ciudad de México, específicamente al expendio local 731, mientras que la serie 2 se distribuyó en Durango, Durango.

Asimismo, se informó que los premios de reintegro correspondieron a los billetes con terminaciones en 4 y 7. La Lotería Nacional extendió una felicitación a las personas que resultaron ganadoras en esta edición.

Coahuila recibió dos premios de la Lotería Nacional durante febrero

Durante el mes de febrero, el estado de Coahuila resultó beneficiado en dos ocasiones con premios de la Lotería Nacional, de acuerdo con los resultados de distintos sorteos realizados en ese periodo.

Noticia relacionada: Cae Premio Mayor 27814 de la Lotería Nacional en Coahuila

El caso más reciente ocurrió la noche del 15 de febrero, cuando se llevó a cabo un Sorteo Especial con un premio garantizado de 27 millones de pesos, dividido en dos series. El número ganador fue el 27814 y una de las series fue enviada para su venta a Ciudad Acuña, Coahuila.

Este resultado se sumó al registrado el 8 de febrero, durante el Sorteo Zodiaco Especial número 1734, en el que el signo Piscis con el número 6040 obtuvo el premio mayor de 7 millones de pesos. En esa ocasión, el billete ganador también fue distribuido en Coahuila, específicamente en la ciudad de Saltillo.

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