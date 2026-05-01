Mujer es Agredida en el Rostro por su Vecino en Torreón; Atacante Portaba un Machete

La noche del pasado jueves, una mujer resultó lesionada en el rostro tras ser agredida físicamente por un vecino en el ejido San Antonio de los Bravos perteneciente al municipio de Torreón, Coahuila.

Mujer Resulta Lesionada al Ser Agredida por su Vecino en Torreón; Hombre Portaba Machete.

Los hechos ocurrieron en la avenida Benito Juárez, esquina con la calle Mariano Matamoros. De acuerdo con el reporte ciudadano, la afectada, identificada como Valeria “N”, presentaba una lesión en la mandíbula con sangrado activo. El presunto agresor fue identificado como Jairo, un hombre de aproximadamente 30 años, que vestía camisa azul y pantalón de mezclilla.

Testigos indicaron que el hombre portaba un machete y, al momento de la agresión, presuntamente se encontraba bajo los efectos de algún narcótico. Hasta el momento no se ha informado sobre su detención. Las autoridades darán seguimiento al caso conforme a los protocolos de atención a la violencia contra las mujeres.

Joven resulta grave tras ataque con machete en Saltillo

El pasado 4 de febrero, un joven de 24 años resultó con heridas de gravedad luego de ser atacado con un machete por un menor de edad en la colonia Nueva Tlaxcala, al oriente de Saltillo. La agresión ocurrió en un terreno baldío, donde la víctima sufrió lesiones en la cabeza y una mano.

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Paramédicos de la Cruz Roja le brindaron atención en el lugar y posteriormente lo trasladaron a un hospital para su atención médica. El presunto agresor, de 16 años, fue identificado por vecinos del sector.

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