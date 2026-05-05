Sentencian a Responsables del Homicidio de Niño en Gómez Palacio

La Fiscalía General del Estado de Durango (FGED) obtuvo una sentencia condenatoria contra Carlos Román y Axel Vázquez por su responsabilidad en el homicidio de un niño de siete años, así como por homicidio calificado en grado de tentativa en perjuicio de una mujer.

Responsables dispararon contra una casa y provocaron la muerte de un niño

Los hechos ocurrieron el 8 de abril, alrededor de las 22:30 horas, en el fraccionamiento Urbi Villas del Cedro en Gómez Palacio. El menor se encontraba en el exterior, a bordo de una bicicleta, cuando fue alcanzado por disparos dirigidos contra un domicilio ubicado en la calle Eucalipto, lo que le provocó la muerte.

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En el mismo ataque, una mujer identificada como Cinthya Zulema, de 37 años, resultó herida por arma de fuego en la pantorrilla derecha y fue trasladada a un hospital para recibir atención médica. Tras la agresión, los responsables huyeron, lo que originó un operativo por parte de las corporaciones de seguridad.

De acuerdo con las investigaciones, los agresores llegaron en motocicletas junto con otros cómplices y dispararon contra una casa presuntamente relacionada con la venta de droga. Posteriormente, fueron identificados y detenidos por las autoridades.

Condenan a Más de 35 Años de Prisión a Responsables por Homicidio de Niño en Gómez Palacio.

Luego de su captura y del proceso judicial, ambos fueron sentenciados a 35 años, 9 meses y 28 días de prisión. Además, deberán pagar una multa de 300 mil 749 pesos y una reparación del daño por 1 millón 590 mil pesos.

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