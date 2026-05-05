FGE Abre Investigación por Muerte de Policía y Mujer Baleada en Coahuila

La Fiscalía General del Estado (FGE) abrió una carpeta de investigación luego de que un oficial de la Policía Estatal fuera encontrado sin vida este domingo 3 de mayo en su casa ubicada en la colonia Burócratas en Piedras Negras.

Se informó que en el lugar también fue localizada una mujer quien presentaba una herida de bala en la cabeza, la víctima fue trasladada a un hospital donde su estado de salud permanece como reservado.

El hallazgo se dio luego de una llamada al 911. Al llegar, elementos de seguridad aseguraron el inmueble y peritos recolectaron evidencia balística en la escena.

Hasta el momento, las autoridades aún no han determinado las circunstancias del hecho. La Secretaría de Seguridad Pública expresó sus condolencias a la familia del oficial y se comprometió a colaborar con el Ministerio Público para esclarecer lo ocurrido.

Detienen a dos menores tras arrollar a policía en Torreón

Dos adolescentes fueron detenidos la noche del 16 de abril en el sector Centro de Torreón, luego de que intentaron evadir un operativo dirigido a motociclistas y terminaron por arrollar a un elemento de la Policía Municipal. El incidente ocurrió cerca de las 22:00 horas, cuando el oficial les marcó el alto durante un recorrido de vigilancia.

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Tras el impacto, el agente cayó al suelo y los menores trataron de escapar, pero fueron interceptados metros adelante por otra unidad en el cruce de avenida Revolución y calle Galeana. Los jóvenes, de 15 y 14 años, quedaron a disposición del Ministerio Público.

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