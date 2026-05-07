Habrá Nuevo Ingreso a Mujeres a con Bienestar 18 a 59 Años: ¿Cómo Checar mi Estatus de Folio?

Recién terminó el registro de actualización de datos de Mujeres con Bienestar de 18 a 59 años de edad en 2026 y la Secretaría de Bienestar del Estado de México ya confirmó que habrá nuevo ingreso, por tal motivo acá te decimos cómo checar tu estatus de folio, para que sepas cuándo te toca recibir tu tarjeta y así ser beneficiaria del programa social en el Edomex.

Debido a que el último registro tuvo mucha relevancia, en una nota ya te dijimos cómo saber si fuiste beneficiaria de Mujeres con Bienestar 2026 y cuándo cayó el pago correspondiente al bimestre de marzo-abril, pues ha llegado con unos días de retraso en el Edomex.

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¿Cuándo habrá nuevo ingreso a Mujeres con Bienestar de 18 a 59 años?

Durante la entrega de la tarjeta un millón de Mujeres con Bienestar, el titular de la Secretaría de Bienestar del Edomex, Juan Carlos González Romero señaló que la meta es que el programa logre beneficiar a 2 millones de mujeres para el final de la administración de Delfina Gómez como Gobernadora del Estado de México.

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Eso quiere decir que en 2026 y hasta que termine el mandato de Delfina Gómez, un millón de mujeres más van a ser beneficiarias del programa social que da un apoyo bimestral de 2,500 pesos en los 125 municipios del Edomex.

¿Cómo checar mi estatus de folio Mujeres con Bienestar 2026?

Si hiciste tu pre-registro al apoyo para mujeres de 18 a 59 años en 2023 o 2024, la mejor forma checar tu estatus de solicitud es acudiendo a su Centro de Distribución (CEDIS) más cercano en el Edomex. Para saber la ubicación del módulo, en este link puedes checarlo: https://bienestar.edomex.gob.mx/centros_distribucion.

Otra forma de consultar tu estatus de folio en el programa social a cargo de la Secretaría de Bienestar del Estado de México es en línea, con los siguientes pasos:

Entra al siguiente enlace: registerboom.mujeresbienestar.com.

Al cargar, escribe tu número de folio y número de celular completo que pusiste durante tu pre-registro.

que pusiste durante tu pre-registro. Selecciona la casilla "no soy un robot" y después da clic en "continuar".

El sistema te dirá tu estatus del proceso.

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Si con ninguna de las opciones anteriores tienes éxito para checar tu estatus de folio, una última alternativa es que las mujeres de 18 a 59 años manden un correo electrónico a la dirección: at.mujeresbienestar@edomex.gob.mx. Ahí deberían recibir atención.

Ahora que ya conoces los pasos para saber si fuiste aceptada en el programa de Mujeres con Bienestar 2026 con tu estatus de registro, lo único que queda es esperar a que todas las personas que siguen en lista de espera sean contactadas para que puedan recibir el apoyo de 2,500 pesos.

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