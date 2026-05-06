Termina Registro de Apoyo Bienestar Mujeres de 50-64 Años: A Qué Hora Cierra y Cómo Me Inscribo
Andrés Olmos N+
Son los últimos días de registro, por eso checa a qué hora termina la inscripción al apoyo Bienestar para mujeres de 50 a 64 años y cómo asegurar la canasta en mayo 2026
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Falta poco para que termine el registro del apoyo Bienestar para mujeres de 50 a 64 años, y si aún no lo solicitas acá te decimos cuándo y a qué hora cierra el trámite en mayo 2026 y cómo puedes asegurar tu inscripción a la Canasta Alimentaria, pues este año habrá entregas para nuevas beneficiarias.
Desde que inició la segunda etapa de registro al apoyo Bienestar mujeres de 50 a 64 años, en una nota te dijimos cómo consultar los resultados en línea, pues solo a quienes les apareciera su folio iban a poder continuar con el proceso de inscripción.
¿Cuándo y a qué hora termina el registro del apoyo Bienestar para mujeres de 50 a 64 años?
El apoyo del que te hablamos es Alimentación para el Bienestar 2026, programa que termina registro este viernes 8 de mayo y las aspirantes deben llevar sus documentos, en original y copia, a su módulo más cercano en el Estado de México. La inscripción termina alrededor de las 17:00 o 18:00 horas de la tarde (tiempo del centro de México), eso quiere decir que las mujeres de 50 a 64 años tienen solamente dos días para asegurar la Canasta Alimentaria Bienestar.
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Es importante resaltar que esta inscripción es presencial y solo aplica para todas las mujeres que realizaron su pre-registro y que su folio fue asignado por la Secretaría de Bienestar del Estado de México para seguir en el proceso.
¿Cómo me inscribo al apoyo Bienestar mujeres de 50 a 64 años en mayo 2026?
Para los dos días que quedan de registro, las mujeres deben llevar los siguientes documentos a su módulo a Centro de Distribución (CEDIS) más cercano en el Edomex:
- Los documentos del pre-registro en línea, acá te decimos cómo descargarlos.
- Acta de nacimiento.
- Identificación oficial vigente: (credencial para votar), pasaporte vigente u otros documentos que acrediten su identidad.
- Clave Única de Registro de Población (CURP) impresa o CURP biométrica.
- Comprobante de domicilio o constancia de residencia (máximo 6 meses de antigüedad).
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Si no sabes a qué CEDIS acudir, acá te decimos dónde están ubicados los módulos para inscribirse al apoyo para mujeres de 50 a 64 años que da el programa de Alimentación para el Bienestar 2026. Recuerda que las personas que resulten beneficiarias recibirán hasta seis canastas alimentarias en este año.
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