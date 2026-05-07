¿Quiénes Reciben Apoyo Bienestar de 6,450 Pesos? Hoy Empieza a Caer Pago y Así Consultas Saldo

Durante mayo de 2026, la Secretaría del Bienestar del Gobierno de México mantiene activo el Calendario de Pagos de la Pensión Bienestar, aunque no es el único programa que tendrán depósitos este mes, por lo que en N+ te explicamos quiénes reciben pago mensual de 6,450 pesos a partir de Hoy.

De hecho, en notas previas te dimos a conocer el Calendario de Pagos del Bienestar para Adultos Mayores, Mujeres y Personas con Discapacidad correspondiente al bimestre de mayo-junio 2026.

En cualquier caso, los depósitos se reciben en la Tarjeta del Bienestar que fue entregada al beneficiario durante su registro al programa. Recuerda que esta dispersión se hace de forma mensual.

Video: Iniciaron los Pagos de Pensiones del Bienestar en Sonora

¿Quiénes reciben pago de apoyo del bienestar en mayo 2026?

Ahora bien las personas que cobrarán 6,450 pesos a partir de este 7 de mayo de 2026 son los beneficiarios del programa del Bienestar Sembrando Vida, quienes además pueden recibir apoyos económicos adicionales y en especie como semillas, plantas, herramientas u otros insumos.

Recuerda que al registrarte a este programa, también te integras a la Comunidad de Aprendizaje Campesino (CAC), donde debes de cumplir con un plan de trabajo acordado con personal técnico del Programa.

Historias Relacionadas: Banco Bienestar Inició Pago de Pensiones: ¿Qué Letras Cobran el Miércoles 6 y 13 de Mayo 2026?

¿Cuáles son los requisitos para ser parte de Sembrando Vida?

Ser habitante de algún municipio o localidad rural con rezago social

Ser mayor de edad

Tener disponibles 2.5 hectáreas para trabajar en un proyecto agroforestal y acreditarlas por medio de un certificado parcelario, certificado de derechos agrarios, escritura pública, sentencia o resolución del Tribunal Agrario.

Aceptar el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables.

En caso de que la persona no cuente con el terreno solicitado, puede exhibir un contrato de aparcería, usufructo de carácter civil con una vigencia mínima de 4 años.

¿Cómo consultar saldo de la Tarjeta del Bienestar en mayo 2026?

Dado que la Secretaría del Bienestar no dio a conocer un calendario de depósitos para el programa "Sembrando Vida", los derechohabientes deben consultar directamente el saldo de su Tarjeta del Bienestar para saber si ya les cayó el pago correspondiente al mes de mayo 2026.

Al menos existen 3 formas en las que puedes consultar el saldo disponible y conocer si ya te cayó el depósito.

Cajeros automáticos: Puedes consultar el saldo de tu cuenta directamente en una sucursal del Banco Bienestar, al ingresar tu tarjeta al cajero automático y teclear tu nip.

Puedes consultar el saldo de tu cuenta directamente en una sucursal del Banco Bienestar, al ingresar tu tarjeta al cajero automático y teclear tu nip. Teléfono (Línea Bienestar): Puedes llamar al número 800 900 2000 y seleccionar la opción 1 e ingresar los 16 dígitos de la tarjeta, seguidos del año de nacimiento.

Puedes llamar al número 800 900 2000 y seleccionar la opción 1 e ingresar los 16 dígitos de la tarjeta, seguidos del año de nacimiento. App Banco Bienestar: También puedes consultar tu saldo y movimientos directamente en este canal del banco al registrarte con tu CURP y número de tarjeta. Una vez que ingreses a tu perfil, podrás consultar tu saldo y movimientos.

Video: Inicia Pago del Bienestar para Mayo y Junio en Coahuila; Fechas por Apellido

Historias Recomendadas