¿Bienestar Abrirá Registro de Apoyo Madres Trabajadoras en Mayo 2026? Requisitos de Inscripción

Tres de los principales programas sociales de la Secretaría de Bienestar han abierto inscripciones este año, por lo que muchas mujeres ya se preguntan si habrá registro del Apoyo a Madres Trabajadoras en mayo 2026, y acá te explicamos cuándo podría ser y los requisitos de la inscripción para mamás solteras.

A finales de abril e inicios de mayo se realizó una nueva etapa de inscripciones para la Pensión Bienestar de Adultos Mayores y Mujeres de 60 a 64 Años, mientras que en marzo se llevó a cabo el de personas con discapacidad, de ahí que los solicitantes ya se encuentren a la espera de la entrega de tarjetas.

Por ello, las madres solteras y trabajadoras se preguntan cuándo abrirá el registro del Programa para el Bienestar de Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras para que vayan alistando sus documentos y no se les pase el periodo de inscripciones, pues suele ser muy breve.

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¿Habrá registro en mayo al Apoyo Bienestar Madres Trabajadoras 2026?

Luego de los cambios que se vivieron dentro de la Secretaría de Bienestar, debido a que Ariadna Montiel Reyes dejó su cargo como titular y Leticia Ramírez Amaya tomó las riendas de la institución, hasta el momento no se ha informado cuándo se abrirá un nuevo registro del apoyo para madres solteras que ofrece 1,650 pesos bimestrales.

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Actualmente, la Secretaría de Bienestar se encuentra haciendo los pagos de la Pensión Bienestar para adultos mayores, mujeres de 60 a 64 años, personas con discapacidad y madres trabajadoras que ya son beneficiarias, por lo que luce poco probable que se pueda abrir un nuevo periodo de incorporaciones este mes.

Sin embargo, se recomienda a las mujeres interesadas en unirse a este programa estar pendiente de las actualizaciones que brinde la nueva secretaria de Bienestar, Leticia Ramírez, así como asegurarse de cumplir con todos los requisitos.

¿Qué documentos piden para registro de Apoyo Madres Trabajadoras 2026?

Para realizar el registro, las mujeres interesadas deberán asistir a los módulos del Bienestar en las fechas que lo determinen las autoridades y acudir con los siguientes documentos para ser parte del Programa para el Bienestar de Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras:

Documentos de la madre, padre o tutor

Identificación oficial vigente. Credencial para votar, pasaporte, cartilla, cédula profesional o carta de identidad.

CURP Impresión reciente.

Acta de nacimiento (Legible).

Comprobante de domicilio. No mayor a 6 meses (teléfono, luz, gas, agua o predial).

Teléfono de contacto. Celular y de casa.

Carta compromiso.

Documentos del hijo o hija:

CURP Impresión reciente.

Acta de nacimiento (Legible).

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¿Cuándo sería el registro de Apoyo Bienestar Madres Trabajadoras 2026?

El nuevo registro del Programa para el Bienestar de Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras podría abrirse en los próximos meses, específicamente en agosto, como sucedió el año pasado. Sin embargo, es importante señalar que solo hubo incorporaciones en 13 estados de México y para mamás con hijos menores de cuatro años.

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