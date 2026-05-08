Suspensión de Pagos: ¿Qué Programas Bienestar Detienen Operación 2026 y Cuándo Reanudan Apoyo?

Empieza a circular información de una posible suspensión de pagos de varios programas de Bienestar, por tal motivo acá te confirmación dicha especulación y además te contamos cuáles son las ayudas que detienen su operación en 2026 y cuándo reanudan el apoyo para hombres y mujeres en México.

Esta noticia llega en pleno calendario de pagos de la Pensión Bienestar adultos mayores y mujeres de 60 a 64 años en mayo 2026, por eso en una nota ya te dijimos por qué ahora el banco te pide usar su red para cobrar tu apoyo económico y qué beneficiarios no van a poder cobrar lo correspondiente al bimestre de mayo-junio.

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Suspensión de pagos: ¿Qué programas Bienestar detienen su operación en 2026?

En total son tres los programas del Bienestar que dan a dejar de brindar el apoyo económico a sus hombres y mujeres de todo México durante este año. Son los siguientes:

Beca Rita Cetina.

Beca Benito Juárez.

Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro.

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Los tres apoyos Bienestar son becas que se le brindan a estudiantes de educación básica, media superior y universitarios de escuelas públicas y catalogadas como de atención prioritaria. El motivo por el que se suspenden los pagos es porque así lo establecen las reglas de operación de cada programa, donde se aclara que la ayuda se brinda solamente en el tiempo en que dura el ciclo escolar.

Eso quiere decir que de septiembre a junio los beneficiarios de dichas Becas Bienestar cobran un total de cinco apoyos (correspondientes a los bimestres de septiembre-octubre, noviembre-diciembre, enero-febrero, marzo-abril y mayo-junio). Luego viene un periodo de inactividad.

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¿Cuándo reanudan el apoyo los programas Bienestar 2026 para hombres y mujeres?

Se espera que en junio llegue el último pago del ciclo escolar 2025-2026 de las Becas para el Bienestar. Luego se detienen los depósitos durante los meses de julio y agosto, por lo que en el bimestre de septiembre-octubre 2026 los programas educativos deberán a reanudar la dispersión del apoyo económico.

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Aunque está confirmado que habrá una suspensión de pagos de programas Bienestar en 2026, esto está estipulado desde hace varios años, por lo que tanto mujeres como hombres deben administrar muy bien el dinero que reciban durante la última dispersión, la cual llegará en junio próximo.

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