Sheinbaum Destaca Buena Relación con Estados Unidos, Pero Advierte: “La Soberanía No Se Negocia”

Durante su visita a Sonora para supervisar la modernización del canal principal de Navojoa, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó la importancia de mantener una relación sólida con Estados Unidos, pero subrayó que la soberanía nacional no está sujeta a negociación.

En su mensaje, la mandataria federal señaló que, debido a la vecindad entre ambos países, es indispensable que México conserve una buena relación con el gobierno estadounidense. Sin embargo, enfatizó que existe un principio fundamental que debe prevalecer por encima de cualquier diálogo bilateral.

“Aprovechando que estamos aquí en un estado vecino, hay que decir que a todos los mexicanos nos corresponde tener una buena relación con el gobierno de Estados Unidos porque somos vecinos, pero hay algo que no se puede negociar y eso es la soberanía nacional”, expresó Sheinbaum ante los asistentes.

La presidenta acudió a Sonora como parte de su gira de trabajo para supervisar obras hidráulicas que buscan mejorar el abastecimiento de agua y fortalecer la infraestructura agrícola en la región.

Al concluir su intervención, Claudia Sheinbaum Pardo aprovechó la ocasión para enviar una felicitación a todas las madres de México con motivo del Día de las Madres, que se celebra este 10 de mayo.

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