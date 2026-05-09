Niño de 3 Años Hallado Sin Vida en Auto se Habría Herido al Intentar Salir del Vehículo

La muerte de Vicente, un niño de tres años, ha conmocionado a Mexicali, Baja California. De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, el menor falleció por un golpe de calor luego de permanecer por más de 12 horas encerrado en una camioneta, donde las temperaturas superaron los 45 grados centígrados.

Las investigaciones señalan que el pequeño sufrió quemaduras de primer grado y diversas heridas que presuntamente se provocó al intentar salir del vehículo.

Por este caso, Roxana “N”, madre del menor, fue detenida y enfrenta cargos por omisión de cuidados. Según las autoridades, mientras Vicente permanecía atrapado dentro de la camioneta, la mujer continuó consumiendo alcohol en su domicilio y publicando mensajes y videos en TikTok e Instagram.

Investigan como Homicidio Muerte de Niño Abandonado por su Madre en Auto en Mexicali

El padre denuncia amenazas

En entrevista con N+, Juan Carlos Beltrán, padre del niño, reveló que no tenía contacto con su hijo desde el 14 de diciembre de 2025, luego de que Roxana “N” lo bloqueó de redes sociales y otras vías de comunicación.

También aseguró que se encontraba en proceso de divorcio y que en junio de este año se realizaría una audiencia para definir la custodia de Vicente.

El padre afirmó que recibió mensajes amenazantes de su expareja, en los que supuestamente le advertía que su hijo “pagaría las consecuencias”.

Así ocurrió la tragedia

La fiscalía informó que la noche del 1 de mayo, Roxana “N” acudió a una fiesta junto con su hijo a bordo de una camioneta Chevrolet Captiva negra, modelo 2022. Durante la reunión, la mujer consumió bebidas alcohólicas.

Alrededor de las 23:00 horas, madre e hijo regresaron al fraccionamiento La Rioja, en Mexicali. Vicente viajaba en el asiento trasero, sujeto a su silla de seguridad.

De acuerdo con la carpeta de investigación, la mujer descendió del vehículo y cerró la unidad, dejando al niño en el interior.

Vicente permaneció encerrado durante toda la noche y gran parte del día siguiente, expuesto a temperaturas extremas.

Fue hasta la madrugada del 2 de mayo cuando se reportó la emergencia al C5. Paramédicos y policías acudieron al domicilio, pero al llegar encontraron al menor sin signos vitales.

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