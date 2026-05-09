CNDH Exhorta a la SEP a Revisar el Calendario Escolar 2026 por Vacaciones de Casi 3 Meses

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) exhortó a la Secretaría de Educación Pública (SEP) y al Consejo Nacional de Autoridades Educativas (Conaedu) a reconsiderar la decisión de concluir el ciclo escolar 2025-2026 el próximo 5 de junio, casi tres meses antes del inicio del siguiente periodo, programado para el 31 de agosto de 2026.

El organismo advirtió que esta medida podría afectar el bienestar de millones de niñas, niños y adolescentes, al dejarlos sin supervisión durante un periodo prolongado, mientras sus madres, padres o cuidadores continúan con sus jornadas laborales habituales.

La CNDH señaló que cualquier decisión relacionada con el sistema educativo debe tomar como eje central el principio del interés superior de la niñez, establecido en el artículo 3 de la Constitución y en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

De acuerdo con el organismo, adelantar el fin de clases impacta únicamente en las actividades escolares, pero no modifica las obligaciones laborales de las personas cuidadoras, lo que puede generar que muchos menores permanezcan solos en casa o bajo cuidados insuficientes.

Esta situación, subrayó la Comisión, aumenta el riesgo de accidentes, violencia y afectaciones en el desarrollo físico, emocional, cognitivo y social de niñas y niños.

Recorte a Ciclo Escolar de la SEP

Medida por el Mundial 2026

La CNDH recordó que estas disposiciones se plantearon como acciones extraordinarias en el contexto del Mundial de Futbol 2026 y otros factores logísticos y climáticos.

Sin embargo, consideró que se trata de una solución temporal que traslada la carga a las familias, sin atender de fondo las necesidades de cuidado y protección de la infancia.

Ante este escenario, la CNDH pidió a la SEP y al Conaedu generar mecanismos que permitan evaluar el impacto real de la medida y garantizar que cualquier ajuste al calendario escolar considere los contextos sociales y laborales de las familias mexicanas.

El organismo reiteró que proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes es una responsabilidad compartida entre autoridades, instituciones y sociedad.

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