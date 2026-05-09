SEP Calendario Escolar 2026: ¿Qué Alumnos No Tendrán Vacaciones Adelantadas?

La propuesta de la Secretaría de Educación Pública (SEP) para modificar el calendario escolar 2025-2026 ha generado dudas entre padres de familia y estudiantes, especialmente por la posibilidad de que algunos alumnos de educación básica disfruten hasta de tres meses de vacaciones de verano.

Ante la polémica, el titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo, informó que el próximo lunes 11 de mayo volverá a reunirse con las y los secretarios de Educación de las 32 entidades del país para revisar a detalle el calendario escolar y elaborar una propuesta definitiva.

“Siempre priorizaremos el aprovechamiento y los aprendizajes de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes de nuestro país”, aseguró el funcionario federal.

Con ello, la SEP dejó en claro que el ajuste al calendario escolar todavía se encuentra en análisis y que la decisión final dependerá del consenso con las autoridades educativas estatales.

Sin embargo, este beneficio no aplicaría para todos los estudiantes del país.

De acuerdo con la SEP, las autoridades educativas estatales acordaron por unanimidad una propuesta para ajustar el calendario escolar de educación básica, con el fin de anticipar el cierre del ciclo escolar ante las altas temperaturas y la realización de la 2026 FIFA World Cup en México, Estados Unidos y Canadá.

Recorte a Ciclo Escolar de la SEP

¿Quiénes sí tendrán vacaciones anticipadas?

La propuesta contempla que los alumnos de:

Preescolar

Primaria

Secundaria

concluyan clases el 5 de junio de 2026, mientras que el regreso a las aulas está previsto para el 31 de agosto de 2026.

De aprobarse de manera definitiva, los estudiantes de nivel básico tendrían un periodo vacacional cercano a los tres meses, algo inusual en el sistema educativo mexicano.

¿Qué alumnos no tendrán vacaciones adelantadas?

Los estudiantes de:

Bachillerato o preparatoria

Universidad

Posgrado

no se rigen por el calendario escolar de la SEP para educación básica, por lo que sus fechas de salida y regreso a clases dependerán de los calendarios internos de cada institución.

En el caso de sistemas como la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional, el Colegio de Bachilleres o el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, las vacaciones suelen durar entre seis y ocho semanas, dependiendo del semestre y del periodo de exámenes.

¿Ya es oficial el calendario de la SEP 2026?

No. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aclaró que el ajuste al calendario escolar aún es una propuesta y continúa en análisis. Por ello, la fecha definitiva para concluir el ciclo escolar 2025-2026 todavía no ha sido confirmada oficialmente.

¿Cuándo regresarán los alumnos a clases?

Si la propuesta es aprobada, los alumnos de educación básica regresarían a clases el 31 de agosto de 2026. En contraste, preparatorias y universidades anunciarán sus propios calendarios de verano conforme a las disposiciones de cada institución educativa.

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