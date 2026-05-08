El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, confirmó que habrá una reunión con los secretarios de Educación de todo el país, con la finalidad de definir el calendario escolar por el Mundial 2026, luego de la polémica que generó la noticia por el adelanto de las vacaciones de millones de estudiantes.

El funcionario indicó que tal como se anunció, habrá una nueva reunión con los máximos representantes de la SEP de todos los estados, con la finalidad de revisar el calendario escolar y hacer una propuesta “definitiva” de modificación.

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“Siempre priorizaremos el aprovechamiento y los aprendizajes de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes de nuestro país”, señaló.

Asimismo, se refirió a los comentarios que madres y padres de familia, así como organizaciones, hicieron llegar a la SEP por el nuevo calendario que adelanta las vacaciones por el Mundial 2026.

“Agradecemos a madres y padres de familia, así como a las organizaciones que nos han hecho llegar sus propuestas”, puntualizó.

Por lo tanto, la próxima reunión para definir la propuesta en la que se establecerá si se adelantan o no las vacaciones, se llevará a cabo el 11 de mayo de 2026.

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¿Por qué causó polémica el nuevo calendario escolar por Mundial 2026?

La SEP informó apenas ayer, que el fin de cursos terminaría antes, debido a los eventos relacionados con la fiesta futbolera, así como por las altas temperaturas que se registran en el país. Es decir, que los estudiantes de educación básica terminarían las clases el 5 de junio.

Sin embargo, el nuevo calendario escolar por el Mundial 2026, no fue del agrado para muchas familias. Debido a que señalan que suspender las clases antes de tiempo impacta de manera directa en el aprendizaje de los menores. Además, generan un "desajuste" imprevisto en la organización de las familias, algunas de ellas, no cuentan con redes de apoyo suficientes para procurar el bienestar de los estudiantes mientras no están en las escuelas.

"La realidad es que aunque es una ocasión especial y es una condición especial ahorita lo del tema del Mundial, creo que si en la pandemia no se detuvieron las clases, se podrían seguir dando vía remota", dijo a N+ un padre de familia.

Pero además de los padres de familia, las autoridades de diversas entidades se han pronunciado al respecto sobre el nuevo calendario de la SEP por el Mundial 2026, con el cual se adelantan las vacaciones. Algunas de ellas, han dicho que continuarán con las clases tal cual lo estipula el calendario del Ciclo Escolar 2025-2026.

Estamos en #Sonora acompañando a nuestra presidenta, @Claudiashein, en su gira de trabajo.



Tal como se anunció, nos volveremos a reunir con las y los secretarios de educación de todos los estados del país el próximo lunes 11 de mayo. El objetivo es revisar el calendario escolar… pic.twitter.com/k2LvTU3p5Y — Mario Delgado (@mario_delgado) May 9, 2026

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