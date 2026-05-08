Hombre Engaña con Juegos a “Tripita”, Un Gato al que Patea; Fiscalía de Oaxaca Busca al Agresor

Las autoridades ya investigan la agresión contra el gato “Tripita”, quien fue atacado por un sujeto, quien se enfocó en ganarse su confianza para después maltratarlo, lo cual ocurrió en Oaxaca.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron en calles de la colonia Infonavit 1º de Mayo. El caso de maltrato quedó captado en video gracias al circuito de seguridad de un inmueble.

Noticia relacionada: Piden Justicia para “Nicolás”: Perro Asesinado al Defender a su Dueña de Agresión de Exesposo

En las imágenes se observa cuando el presunto responsable, quien viste playera verde y short con estampado militar, desciende de un vehículo y se acerca hasta el domicilio donde está “Tripita”.

Es entonces que comienza a jugar con él y hablarle para ganarse su confianza. El gato color amarillo, atiende los mimos e incluso se pasea por entre sus piernas, una señal de que se siente seguro con su compañía.

Sin embargo, el video muestra cómo el sujeto, una vez que ya tiene la atención del gato “Tripita”, lo carga e incluso camina con él, después lo pone de nuevo en el piso, toma impulso y le da una fuerte patada.

“Tripita” dio varias vueltas antes de impactarse contra el inmueble. A pesar de la conmoción quiso huir del lugar y se arrastró por el piso. El agresor subió a su vehículo y huyó.

Video: Maltrato Animal Policías Amarraron Arrastraron Perro Patrulla San Felipe Xochiltepec Puebla

¿Cómo está el gato “Tripita” atacado en Oaxaca?

Luego de darse a conocer el caso, la Fiscalía de Oaxaca aseguró que abrió la carpeta de investigación por el delito de crueldad animal, derivado de los hechos ocurridos el 14 de abril.

“Alrededor de las 14:00 horas, un hombre descendió de un vehículo para agredir a un gato de nombre “Tripita”, cuando el animal se encontraba sobre la vía pública”, indicó.

Por ello, se realizan las diligencias ministeriales y periciales correspondientes para esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades conforme a lo establecido en la ley.

Los vecinos han dado a conocer la fotografía del presunto agresor, quien dicen lleva por nombre Joshua, con la finalidad de que sea reconocido y puesto a disposición de las autoridades.

Además, se tiene conocimiento que el gato “Tripita” está con vida, pero con severos daños a su salud. Debido a que presenta fracturas graves en la columna vertebral, por lo que se cree que pueda presentar daños irreversibles.

Historias recomendadas:

EPP