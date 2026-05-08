Suspenden Adelanto de Vacaciones SEP: ¿Qué Estados No Terminan Clases el 5 de Junio 2026?

Luego del anuncio de la Secretaría de Educación Pública (SEP) sobre el fin de clases el 5 de junio por el Mundial 2026, varias entidades suspendieron el adelanto de vacaciones y aseguraron que continuarán con el calendario anterior, ¿cuáles son?

La SEP informó apenas ayer, que el fin de cursos terminaría antes, debido a los eventos relacionados con la fiesta futbolera, así como por las altas temperaturas que se registran en el país.

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“Se adelantará el cierre del Ciclo Escolar 2025-2026 para el próximo 5 de junio. Este acuerdo unánime se tomó junto a las y los secretarios de educación de todas las entidades del país”, confirmó su titular, Mario Delgado.

Además, indicó que las actividades administrativas que realizan los docentes terminarán el 12 de junio. En tanto, según las nuevas disposiciones, los docentes iniciarán sus sesiones de Consejo Técnico el 10 de agosto para preparar el siguiente ciclo escolar.

🔴 | Modificación al Calendario Escolar 2025-2026, acordado por unanimidad entre la @SEP_mx y todas las secretarías de educación del país.



Incluye consideraciones para el arranque del Ciclo Escolar 2026-2027. 👇 pic.twitter.com/dwXtX3KfzR — Mario Delgado (@mario_delgado) May 8, 2026

En el calendario donde se adelantan las vacaciones presentado ayer, se estableció el periodo del 17 al 28 de agosto para reforzar los conocimientos necesarios. Sin embargo, el nuevo calendario de la SEP no le agradó a muchos sectores, por ello, en varias entidades ya suspendieron el adelanto de vacaciones. ¿Cuáles son?

Video: ¿Cuándo Terminarían las Clases? Estos Son los Posibles Ajustes al Calendario Escolar de la SEP

¿En qué estados suspendieron las vacaciones adelantadas?

Como te contamos, son varias las entidades que no están de acuerdo con el anuncio del adelanto de vacaciones para millones de estudiantes en México.

Jalisco

Una de las primeras entidades en suspender el adelanto de vacaciones por el nuevo calendario de la SEP, en Jalisco. Este viernes, el titular de la dependencia de dicho estado, Juan Carlos Flores Miramontes, anunció la postura oficial ante esta medida.

"En ningún momento se planteó a la federación adelantar la conclusión del presente ciclo escolar ni comparte la medida anunciada por la Secretaría de Educación Pública (SEP)

Asimismo, señaló que en Jalisco "comprenden el impacto negativo" que los ajustes pueden representar en los aprendizajes de los estudiantes, así como para las familias.

"La postura del Gobierno de Jalisco ha sido mantener vigente el calendario estatal que concluye clases el 30 de junio

En tanto, señaló que su propuesta es suspender clases presenciales los cuatro días que se jugaran partidos del Mundial 2026 en dicha sede.

"Los cambios propuestos en tan corto plazo no favorecen a la adecuada organización escolar"

Guanajuato

Luego del anuncio de Jalisco, sobre la suspensión del adelanto de vacaciones que anunció la SEP, Guanajuato hizo lo propio.

La gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise, pidió que se revisara esta decisión. Lo anterior, porque en dicha entidad se aplican pruebas que son clave para el avance y desarrollo educativo de los alumnos. Tal es el caso de la prueba RIMA, cuya aplicación está programada para del 16 al 18 de junio.

Asimismo, refirió que muchas familias no cuentan con una red de apoyo suficiente para ayudarles a procurar el bienestar de los menores mientras no están en clases.

"Nuestro estado no es sede mundialista y nuestras instalaciones educativas están listas para atender las altas temperaturas", puntualizó.

Señaló que seguirá trabajando con maestras, estudiantes y padres de familia, en tanto, espera que se analice la “propuesta”.

Nuevo León

Sobre el nuevo calendario de la SEP, en el que se estipula que las clases terminan el 5 de junio, las autoridades de Nuevo León, indicaron que “representa una complicación” para la rutina diaria.

“Pero sobre todo, una limitante al desarrollo educativo de sus hijas e hijos”, aseguró el gobernador, Samuel García.

En tanto, señaló que en la entidad comenzaron antes el ciclo escolar, por lo que pueden concluir el 19 de junio.

“Y del 22 de junio al 8 de julio se habilitarán talleres y campamentos deportivos para que las niñas y niños que lo necesiten, puedan acudir a las escuelas en ese periodo”, anunció.

¿Es definitivo el nuevo calendario de la SEP por el Mundial 2026?

Aunque el titular de la SEP, Mario Delgado, presentó de manera oficial el calendario donde se anuncia el adelanto de vacaciones para el 5 de junio por el Mundial 2026, este viernes la presidenta Claudia Sheinbaum, indicó que solo se trata de una “propuesta”.

"Se tomó está propuesta, no hay todavía un calendario definido”, dijo en su conferencia matutina.

La mandataria refirió que dichas modificaciones fueron “a solicitud de maestros”, en el sentido de que se adelantaran las vacaciones por el Mundial. No obstante, dijo que se tiene que revisar la propuesta.

“Pues es importante que los niños también no pierdan clases, ¿verdad?", indicó.

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