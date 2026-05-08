“No Hay Un Calendario Definido”, Dice Sheinbaum sobre Adelanto de Fin de Ciclo Escolar de la SEP

En su Mañanera del Pueblo de hoy, 8 de mayo de 2026, la presidenta Claudia Sheinbuam Pardo señaló que aún no hay un calendario definido de las clases, luego del anuncio de la Secretaría de Educación Pública (SEP), en N+ te indicamos qué dijo sobre el adelanto del fin del ciclo escolar.

Cabe señalar que la SEP ya publicó el calendario escolar del ciclo escolar 2025-2026 con el periodo vacacional que tendrán las y los estudiantes, en N+ te damos todos los detalles: Modificación al Calendario Escolar SEP 2026: ¿Quiénes Tienen 2 y 3 Meses de Vacaciones?.

La titular del Ejecutivo federal señaló que el término anticipado del ciclo escolar se trató de una iniciativa planteada por autoridades educativas estatales y docentes.

"Se tomó esa propuesta, no hay todavía un calendario definido, es importante que los niños no pierdan clases. En el marco de este gran momento que va a vivir nuestro país, ya que a muchos mexicanos nos gusta el futbol estamos pendientes del Mundial", señaló.

Video: Esto Opinan Padres de Familia por el Recorte del Ciclo Escolar Anunciado por la SEP

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Esto explicó Sheinbaum sobre el ciclo escolar

La presidenta señaló que la propuesta de concluir antes el ciclo escolar surgió durante reuniones entre secretarios de Educación de distintas entidades y representantes del magisterio, quienes plantearon adelantar las vacaciones escolares debido al impacto que tendrá el Mundial de Futbol 2026 en México.

De acuerdo con Sheinbaum, el tema continúa en análisis porque también debe garantizarse el cumplimiento de los días efectivos de clases establecidos por la SEP.

La discusión sobre posibles ajustes al ciclo escolar comenzó luego de que la SEP informó que autoridades educativas estatales aprobaron modificaciones al calendario escolar 2025-2026 para atender factores como las altas temperaturas y la organización del Mundial de Futbol 2026.



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