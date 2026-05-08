¿Hay Contingencia Ambiental Hoy? Así Está la Calidad del Aire en la CDMX este 8 de Mayo 2026

Si hoy, 8 de mayo de 2026, vas a hacer alguna actividad, considera cómo está la calidad del aire en la Ciudad de México (CDMX) en medio de las alturas temperaturas y la intensa radiación solar; en N+ te compartimos qué dijeron las autoridades sobre la Contingencia Ambiental por Ozono.

Toma en cuenta que la intensa radiación solar favorece la formación de ozono, uno de los principales contaminantes que puede derivar en la activación de contingencias ambientales.

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De acuerdo con el Sistema de Monitoreo Atmosférico de la capital, las condiciones atmosféricas registradas durante la mañana mantienen atención en distintos puntos del Valle de México, aunque hasta el momento las autoridades no han anunciado una nueva contingencia ambiental.

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¿Cómo está la calidad del aire hoy en CDMX?

El reporte más reciente de la Red de Monitoreo Atmosférico señala que varias zonas presentan niveles de calidad del aire que van de "Aceptable" a pocas alcaldías con "Mala", principalmente por concentración de ozono y partículas suspendidas. Así está la calidad del aire por demarcación:

Iztapalapa: la calidad del aire es aceptable.

Coyoacán: aceptable.

Tláhuac: buena.

Iztapalapa: buena.

Álvaro Obregón: buena.

Miguel Hidalgo: buena.

Tlalpan: buena.

Benito Juárez: buena.

Azcapotzalco: aceptable.

Coyoacán: aceptable.

Cuajimalpa: buena.

Gustavo A. Madero: con calidad de aire mala.

Cuauhtémoc: buena.

Iztacalco: buena.

Vanustiano Carranza: aceptable.

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