Apoyo Económico por Incendio en Feria de Tabasco 2026: ¿Quiénes Recibirán Ayuda?

Las autoridades de Tabasco informaron hoy, 7 de mayo de 2026, que darán un programa de apoyo económico por el incendio registrado durante la madrugada de este jueves en la Nave 1 del Parque Tabasco Dora María, en Villahermosa. En N+ te contamos quiénes recibirán la ayuda.

El siniestro dejó pérdidas materiales importantes y provocó la muerte de cinco personas, cuyos familiares recibirán acompañamiento institucional por parte del gobierno estatal.

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Autoridades darán apoyo a expositores afectados

Luego del incendio ocurrido en el recinto ferial, el gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez, señaló que se pondrá en marcha un esquema de apoyo económico dirigido especialmente a comerciantes y expositores que perdieron mercancía durante el siniestro.

El objetivo, indicaron autoridades estatales y federales, es respaldar a las familias que dependían de las actividades comerciales dentro de la Feria Tabasco 2026. Además, el gobierno estatal informó que mantiene coordinación con dependencias de emergencia y seguridad para atender las consecuencias del incendio y facilitar la recuperación de la zona afectada.

La Coordinación Nacional de Protección Civil informó que, una vez controlado el incendio, se activaron acciones de atención integral para las personas afectadas.

Como parte de estas labores, una Misión de Enlace y Coordinación (ECO) fue enviada al lugar para apoyar a personal de Protección Civil estatal y brindar acompañamiento a las familias afectadas por el incidente.

También se confirmó que brigadas especializadas continúan con trabajos de remoción de escombros y aseguramiento del área dentro del recinto ferial.

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