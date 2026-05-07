Video del Fuerte Incendio en Parque Tabasco Dora María que Dejó Cinco Muertos en Feria
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Las llamas en la nave 1 del Parque Tabasco Dora María alcanzaron varios metros de altura; autoridades reportan cinco muertos
Durante la madrugada de este jueves, 7 de mayo de 2026, se registró un fuerte incendio en la nave uno del Parque Tabasco Dora María, un recinto ferial en Villahermosa
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La madrugada de este jueves, 7 de mayo de 2026, se registró un incendio de gran magnitud en la nave 1 del Parque Tabasco Dora María, un recinto ferial en Villahermosa.
Usuarios de redes sociales y N+ compartieron videos del momento del incendio, donde se observa que las llamas alcanzaron varios metros de altura.
🔥🚨 tragedia!!!— Ｔｏñｏ (@_antonioleyva) May 7, 2026
Mueren 5 personas en incendio en el parque de Feria #Tabasco pic.twitter.com/tpeczFDIYk
#Tabasco la Nave 1 del Parque Dora María Arde en llamas, la feria se quema!! pic.twitter.com/bpyFWbXno8— MultiAcc (@REFORM33D) May 7, 2026
Mediante redes sociales, Javier May, gobernador de Tabasco, confirmó la muerte de cinco personas e informó que el fuego ya fue controlado.
"Durante estos lamentables hechos, cinco personas perdieron la vida, por lo que expresamos nuestras condolencias a sus familiares y ofrecemos todo nuestro apoyo ante este desafortunado incidente", indicó el mandatario estatal.
Sobre el incendio ocurrido esta madrugada en la Nave 1 del Parque Tabasco, preciso lo siguiente: Las llamas ya fueron controladas por los cuerpos de emergencia.— JAVIER MAY (@TabascoJavier) May 7, 2026
Durante estos lamentables hechos, cinco personas perdieron la vida, por lo que expresamos nuestras condolencias a sus…
Decenas de comerciantes de ese lugar, intentaron rescatar algo de su mercancía.
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Investigan causas de incendio en Parque Tabasco Dora María
Al Parque Tabasco Dora María arribaron elementos del cuerpo de bomberos y servicios de emergencia.
El fuego ya fue controlado, se realizan labores de enfriamiento y remoción de escombros, la zona permanece acordonada.
Se desconocen las causas del incendio, sin embargo, ya se investiga. Las autoridades mantienen coordinación interinstitucional para garantizar la seguridad del área.
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Con información de N+.
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