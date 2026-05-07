La madrugada de este jueves, 7 de mayo de 2026, se registró un incendio de gran magnitud en la nave 1 del Parque Tabasco Dora María, un recinto ferial en Villahermosa.

Usuarios de redes sociales y N+ compartieron videos del momento del incendio, donde se observa que las llamas alcanzaron varios metros de altura.

🔥🚨 tragedia!!!

Mueren 5 personas en incendio en el parque de Feria #Tabasco pic.twitter.com/tpeczFDIYk — Ｔｏñｏ (@_antonioleyva) May 7, 2026

#Tabasco la Nave 1 del Parque Dora María Arde en llamas, la feria se quema!! pic.twitter.com/bpyFWbXno8 — MultiAcc (@REFORM33D) May 7, 2026

Mediante redes sociales, Javier May, gobernador de Tabasco, confirmó la muerte de cinco personas e informó que el fuego ya fue controlado.

"Durante estos lamentables hechos, cinco personas perdieron la vida, por lo que expresamos nuestras condolencias a sus familiares y ofrecemos todo nuestro apoyo ante este desafortunado incidente", indicó el mandatario estatal.

Sobre el incendio ocurrido esta madrugada en la Nave 1 del Parque Tabasco, preciso lo siguiente: Las llamas ya fueron controladas por los cuerpos de emergencia.



Durante estos lamentables hechos, cinco personas perdieron la vida, por lo que expresamos nuestras condolencias a sus… — JAVIER MAY (@TabascoJavier) May 7, 2026

Decenas de comerciantes de ese lugar, intentaron rescatar algo de su mercancía.

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Investigan causas de incendio en Parque Tabasco Dora María

Al Parque Tabasco Dora María arribaron elementos del cuerpo de bomberos y servicios de emergencia.

El fuego ya fue controlado, se realizan labores de enfriamiento y remoción de escombros, la zona permanece acordonada.

Se desconocen las causas del incendio, sin embargo, ya se investiga. Las autoridades mantienen coordinación interinstitucional para garantizar la seguridad del área.

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Con información de N+.

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