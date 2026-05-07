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Video del Fuerte Incendio en Parque Tabasco Dora María que Dejó Cinco Muertos en Feria

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Las llamas en la nave 1 del Parque Tabasco Dora María alcanzaron varios metros de altura; autoridades reportan cinco muertos

Durante la madrugada de este jueves, 7 de mayo de 2026, se registró un fuerte incendio en la nave uno del Parque Tabasco Dora María, un recinto ferial en Villahermosa

Durante la madrugada de este jueves, 7 de mayo de 2026, se registró un fuerte incendio en la nave uno del Parque Tabasco Dora María, un recinto ferial en Villahermosa

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La madrugada de este jueves, 7 de mayo de 2026, se registró un incendio de gran magnitud en la nave 1 del Parque Tabasco Dora María, un recinto ferial en Villahermosa.

Usuarios de redes sociales y N+ compartieron videos del momento del incendio, donde se observa que las llamas alcanzaron varios metros de altura.

 

Mediante redes sociales, Javier May, gobernador de Tabasco, confirmó la muerte de cinco personas e informó que el fuego ya fue controlado.

"Durante estos lamentables hechos, cinco personas perdieron la vida, por lo que expresamos nuestras condolencias a sus familiares y ofrecemos todo nuestro apoyo ante este desafortunado incidente", indicó el mandatario estatal.

Decenas de comerciantes de ese lugar, intentaron rescatar algo de su mercancía.

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Investigan causas de incendio en Parque Tabasco Dora María

Al Parque Tabasco Dora María arribaron elementos del cuerpo de bomberos y servicios de emergencia.

El fuego ya fue controlado, se realizan labores de enfriamiento y remoción de escombros, la zona permanece acordonada.

Se desconocen las causas del incendio, sin embargo, ya se investiga. Las autoridades mantienen coordinación interinstitucional para garantizar la seguridad del área.

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Con información de N+.

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