Temblor en México Hoy: Esta Es la Magnitud y Epicentro de los Sismos este 7 de Mayo de 2026

Hoy, 7 de mayo de 2026, comenzó con actividad sísmica, en N+ te compartimos cuál es la magnitud y el epicentro de los sismos de este jueves, de acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional (SSN).

El primer temblor de este día se registró muy temprano y tuvo una magnitud mayor a 4 frente a las costas de Chiapas, sin embargo, debido a la distancia del epicentro y a las características del movimiento no ameritó la activación de la Alerta Sísmica.

Este movimiento telúrico ocurrió un día después del Primer Simulacro Nacional 2026, cuyo ejercicio movilizó a millones de personas en diferentes estados del país y que tuvo como objetivo visibilizar la cultura de prevención ante emergencias sísmicas, en N+ te compartimos todos los detalles en Así Se Vivió el Primer Simulacro Nacional 2026 en CDMX en Fotos y Videos.

Video: Participan en Simulacro de Sismo Nacional, 37 Millones de Personas en Todo el País

¿En dónde se registraron sismos hoy?

Este miércoles, a las 2:13 horas sucedió un sismo a 136 kilómetros (km) al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas, tuvo una profundidad de 3.5 km, latitud 14.126°, y longitud de -93.281°.

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