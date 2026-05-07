Temblor en México Hoy: Esta Es la Magnitud y Epicentro de los Sismos este 7 de Mayo de 2026
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Este día inició con actividad sísmica en diferentes entidades; te compartimos el epicentro y magnitud de los temblores que se registraron
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Hoy, 7 de mayo de 2026, comenzó con actividad sísmica, en N+ te compartimos cuál es la magnitud y el epicentro de los sismos de este jueves, de acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional (SSN).
El primer temblor de este día se registró muy temprano y tuvo una magnitud mayor a 4 frente a las costas de Chiapas, sin embargo, debido a la distancia del epicentro y a las características del movimiento no ameritó la activación de la Alerta Sísmica.
Este movimiento telúrico ocurrió un día después del Primer Simulacro Nacional 2026, cuyo ejercicio movilizó a millones de personas en diferentes estados del país y que tuvo como objetivo visibilizar la cultura de prevención ante emergencias sísmicas, en N+ te compartimos todos los detalles en Así Se Vivió el Primer Simulacro Nacional 2026 en CDMX en Fotos y Videos.
¿En dónde se registraron sismos hoy?
- Este miércoles, a las 2:13 horas sucedió un sismo a 136 kilómetros (km) al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas, tuvo una profundidad de 3.5 km, latitud 14.126°, y longitud de -93.281°.
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FBPT