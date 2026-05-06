Así Se Vivió el Primer Simulacro Nacional 2026 en CDMX en Fotos y Videos

La mañana de hoy, 6 de mayo de 2026, el sonido de la Alerta Sísmica se escuchó en varios estados del país, pero esta vez no se trató de un temblor real, sino del Primer Simulacro Nacional del año. En N+ te contamos cómo se vivió en la Ciudad de México (CDMX) con fotos y videos.

En punto de las 11:00 horas, el ejercicio inició con la activación simultánea de altavoces, aplicaciones y mensajes en teléfonos celulares, como parte de una prueba integral del sistema de alertamiento.

El simulacro se basó en un escenario de sismo de gran magnitud de 8.2 con epicentro en Guerrero, lo que permitió evaluar la respuesta en entidades con alta exposición a temblores.

Video: Suena Alerta Sísmica Hoy por Primer Simulacro Nacional 2026

En la CDMX, miles de personas desalojaron edificios siguiendo protocolos previamente establecidos. En algunos casos, brigadas internas coordinaron la evacuación, mientras que en otros, las familias replicaron ejercicios de seguridad desde casa.

El Ejército realiza un ejercicio de rescate durante el Simulacro Nacional 2026. Foto: N+

En breve más información.

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