Inicio Ciudad de México Así Puedes Llegar para Ver a BTS Hoy: ¿Está Abierta la Estación Zócalo del Metro CDMX?

Así Puedes Llegar para Ver a BTS Hoy: ¿Está Abierta la Estación Zócalo del Metro CDMX?

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Este miércoles, la banda de K-Pop llegará a la CDMX; te contamos la forma más fácil de ir a la Plaza de la Constitución

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BTS acudirá este miércoles a Palacio Nacional para reunirse con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Foto: Cuartoscuro

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La visita de BTS a la Ciudad de México hoy, 6 de mayo de 2026, causó revuelo entre los fans y si vas a ir a la Plaza de la Constitución en N+ te decimos cómo llegar y qué pasa con la estación Zócalo del Metro CDMX. 

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que los integrantes del grupo surcoreano estarán en Palacio Nacional, lo que puedes causar dudas sobre si la estación Zócalo estará abierta o cómo es la forma más fácil de llegar. 

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En ese sentido, el Metro CDMX no ha anunciado cierres en la estación Zócalo/Tenochtitlán del Metro, por lo que esta es la forma más fácil para llegar. 

 

 

En breve más información. 

 

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